https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834172413.html

Лукашенко рассказал, что для белорусов означает свобода и независимость

Лукашенко рассказал, что для белорусов означает свобода и независимость - РИА Новости, 25.11.2022

Лукашенко рассказал, что для белорусов означает свобода и независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что для белорусов означает свобода и независимость. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:29

2022-11-25T12:29

2022-11-25T12:29

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что для белорусов означает свобода и независимость.В пятницу глава белорусского государства проводит выездное совещание в Гомеле о развитии агропромышленного комплекса региона."Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах - но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили свое государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость, что "я что хочу, то и ворочу" - хочу работаю, хочу нет - ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость - это возможности", - цитирует Александра Лукашенко пресс-служба.Президент напомнил, что у него не было богатых родственников, он рос в тяжелейшие годы. "И тогда люди (взрослые, и моя мать) мечтали о том, чтобы сын, дети получили достойное образование, чтобы они имели равные условия с детьми министров, полковников, генералов, профессоров, академиков и так далее. Мы что этого людям не дали? Дали. Даже больше того", - отметил Лукашенко."Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить – походите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди. Скопытитесь, как в народе говорят, отстанете, вы знаете, что будет. С нами это было уже 80 тому лет назад: нам пытались это продемонстрировать. И по Беларуси прошлись так, что мы до сих пор чихаем", - сказал белорусский лидер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия