Рейтинг@Mail.ru
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20221125/baykal-1833868460.html
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала - РИА Новости, 25.11.2022
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.
2022-11-25T12:00
2022-11-25T12:00
какая-то мистика
байкал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833981717_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_0d0851f307c1f13ab40dd6665150b871.jpg
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.
audio/mpeg
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.О легендах вокруг "Байкальского треугольника" слушайте по этой ссылке; о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале, — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833981717_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_9c31a7fdcdb123199b471cf1d5fee241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байкал, аудио
Какая-то мистика, Байкал
12:00 25.11.2022
 

Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала

Какая-то мистика
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
12:00
Читать ria.ru в
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.
О легендах вокруг "Байкальского треугольника" слушайте по этой ссылке; о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале, — здесь.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Анна Глушенкова
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаБайкал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала