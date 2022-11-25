https://ria.ru/20221125/baykal-1833868460.html
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала - РИА Новости, 25.11.2022
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.
2022-11-25T12:00
2022-11-25T12:00
2022-11-25T12:00
какая-то мистика
байкал
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Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.
audio/mpeg
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.О легендах вокруг "Байкальского треугольника" слушайте по этой ссылке; о байках, связанных с НЛО и видениями на Байкале, — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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байкал, аудио
Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала
Откуда взялись огромные круги на льду Байкала и стоит ли винить инопланетян? Какая "озлобившаяся женщина" провоцировала кораблекрушения в районе озера? Где живет гигантский змей Шара-Каая, поедающий утопленников, и каких звуков до сих пор боятся рыбаки и охотники? Рассказываем о природных явлениях Байкала, которые нашли свое отражение в легендах.