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"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение - РИА Новости, 24.11.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221124/zoloto-1833888422.html
"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение
"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение - РИА Новости, 24.11.2022
"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение
Освоение компанией "Полюс" золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае позволит вернуть его в промышленную эксплуатацию и создать рабочие места,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:08
2022-11-24T12:08
хабаровский край
экономика
михаил дегтярев
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 24 ноя - РИА Новости. Освоение компанией "Полюс" золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае позволит вернуть его в промышленную эксплуатацию и создать рабочие места, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона провел встречу с вице-президентом по работе с госорганами "Полюса" Сергеем Журавлевым, на которой были обозначены перспективы присутствия этой золотодобывающей компании в крае после ухода канадской Kinross Gold. "Полюс" в июне сообщал, что выкупил золоторудное месторождение Чульбаткан за 140 миллионов долларов."Золоторудное месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае будет осваивать крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс". Намерения новых инвесторов позволят вернуть наше перспективное месторождение в промышленное освоение и создать рабочие места", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.Он отметил, что, по предварительным расчетам экспертов, запасы на Чульбаткане оцениваются более чем в 90 тонн золота. К подготовке проекта компания приступит после завершения изыскательных работ, уточнил губернатор. "Параллельно планируется решить ряд общественно значимых вопросов – строительство детских садов, школ и сопутствующих объектов в селах района имени Полины Осипенко", - констатировал глава региона.По словам губернатора, Хабаровский край обладает обширными залежами олова, меди и драгметаллов. По итогам 2021 года регион занял третье место в Дальневосточном федеральном округе и стал четвертым в России по добыче золота с результатом в 27 тонн.Как накануне сообщил краевой кабмин, добыча золота в регионе за январь-сентябрь выросла на 14%. Добыча драгметаллов – одна из ведущих отраслей промышленности Хабаровского края. На его территории работают 39 предприятий горнодобывающего комплекса, большинство из них специализируются на поисках и добыче рудного и россыпного золота. По данным регионального министерства природных ресурсов, сумма налоговых отчислений предприятий горнодобывающего комплекса в бюджет края за девять месяцев превысила 12 миллиардов рублей, численность работников достигла 11 тысяч человек."Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. По итогам 2021 года компания снизила производство золота на 2% - до 2717,4 тысячи унций (84,5 тонны).
https://ria.ru/20221123/ostanki-1833526087.html
https://ria.ru/20221122/merch-1833257149.html
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экономика, михаил дегтярев, хабаровский край, россия
Хабаровский край, Экономика, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Россия
12:08 24.11.2022
 
"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение

Дегтярев: "Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 24 ноя - РИА Новости. Освоение компанией "Полюс" золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае позволит вернуть его в промышленную эксплуатацию и создать рабочие места, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел встречу с вице-президентом по работе с госорганами "Полюса" Сергеем Журавлевым, на которой были обозначены перспективы присутствия этой золотодобывающей компании в крае после ухода канадской Kinross Gold. "Полюс" в июне сообщал, что выкупил золоторудное месторождение Чульбаткан за 140 миллионов долларов.
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"Золоторудное месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае будет осваивать крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс". Намерения новых инвесторов позволят вернуть наше перспективное месторождение в промышленное освоение и создать рабочие места", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.
Он отметил, что, по предварительным расчетам экспертов, запасы на Чульбаткане оцениваются более чем в 90 тонн золота. К подготовке проекта компания приступит после завершения изыскательных работ, уточнил губернатор. "Параллельно планируется решить ряд общественно значимых вопросов – строительство детских садов, школ и сопутствующих объектов в селах района имени Полины Осипенко", - констатировал глава региона.
По словам губернатора, Хабаровский край обладает обширными залежами олова, меди и драгметаллов. По итогам 2021 года регион занял третье место в Дальневосточном федеральном округе и стал четвертым в России по добыче золота с результатом в 27 тонн.
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22 ноября, 09:33Хабаровский край
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Как накануне сообщил краевой кабмин, добыча золота в регионе за январь-сентябрь выросла на 14%. Добыча драгметаллов – одна из ведущих отраслей промышленности Хабаровского края. На его территории работают 39 предприятий горнодобывающего комплекса, большинство из них специализируются на поисках и добыче рудного и россыпного золота. По данным регионального министерства природных ресурсов, сумма налоговых отчислений предприятий горнодобывающего комплекса в бюджет края за девять месяцев превысила 12 миллиардов рублей, численность работников достигла 11 тысяч человек.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. По итогам 2021 года компания снизила производство золота на 2% - до 2717,4 тысячи унций (84,5 тонны).
Разработка золотоносного карьера Андреевский на прииске Пионер в Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота
 
Хабаровский крайЭкономикаМихаил ДегтяревХабаровский крайРоссия
 
 
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