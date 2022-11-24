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"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение

"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение - РИА Новости, 24.11.2022

"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение

Освоение компанией "Полюс" золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае позволит вернуть его в промышленную эксплуатацию и создать рабочие места,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:08

2022-11-24T12:08

2022-11-24T12:08

хабаровский край

экономика

михаил дегтярев

хабаровский край

россия

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ХАБАРОВСК, 24 ноя - РИА Новости. Освоение компанией "Полюс" золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае позволит вернуть его в промышленную эксплуатацию и создать рабочие места, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона провел встречу с вице-президентом по работе с госорганами "Полюса" Сергеем Журавлевым, на которой были обозначены перспективы присутствия этой золотодобывающей компании в крае после ухода канадской Kinross Gold. "Полюс" в июне сообщал, что выкупил золоторудное месторождение Чульбаткан за 140 миллионов долларов."Золоторудное месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае будет осваивать крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс". Намерения новых инвесторов позволят вернуть наше перспективное месторождение в промышленное освоение и создать рабочие места", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.Он отметил, что, по предварительным расчетам экспертов, запасы на Чульбаткане оцениваются более чем в 90 тонн золота. К подготовке проекта компания приступит после завершения изыскательных работ, уточнил губернатор. "Параллельно планируется решить ряд общественно значимых вопросов – строительство детских садов, школ и сопутствующих объектов в селах района имени Полины Осипенко", - констатировал глава региона.По словам губернатора, Хабаровский край обладает обширными залежами олова, меди и драгметаллов. По итогам 2021 года регион занял третье место в Дальневосточном федеральном округе и стал четвертым в России по добыче золота с результатом в 27 тонн.Как накануне сообщил краевой кабмин, добыча золота в регионе за январь-сентябрь выросла на 14%. Добыча драгметаллов – одна из ведущих отраслей промышленности Хабаровского края. На его территории работают 39 предприятий горнодобывающего комплекса, большинство из них специализируются на поисках и добыче рудного и россыпного золота. По данным регионального министерства природных ресурсов, сумма налоговых отчислений предприятий горнодобывающего комплекса в бюджет края за девять месяцев превысила 12 миллиардов рублей, численность работников достигла 11 тысяч человек."Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. По итогам 2021 года компания снизила производство золота на 2% - до 2717,4 тысячи унций (84,5 тонны).

https://ria.ru/20221123/ostanki-1833526087.html

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экономика, михаил дегтярев, хабаровский край, россия