В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль
Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о сотрудничестве с Израилем
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского про его звонок президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором он сообщил о надежде на сотрудничество с новым правительством этой страны.
Пользователи социальной сети напомнили политику о том, кто служит в рядах ВСУ и работает в его администрации, а также обвинили его в отмывании денег.
"Что они почувствуют, когда увидят украинских солдат с нацисткой символикой?" —поинтересовался TommyVersettiB.
"Когда вы уволите Андрея Мельника?" — пожаловался SobolGorzata.
"Вы — военный преступник и отмыватель денег. Вы скоро свое получите, предупреждаю", — отметил Stopcancelcultr.
"Вы — военный преступник и отмыватель денег. Вы скоро свое получите, предупреждаю", — отметил Stopcancelcultr.
"Больше никаких вам денег. Вы могли бы давно закончить этот фальшивый конфликт", — прокомментировал chokethewoke63.
"Как же этот парень любит попрошайничать на коленях", — иронизирует DavroSecka.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
"Как же этот парень любит попрошайничать на коленях", — иронизирует DavroSecka.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.