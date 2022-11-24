https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1834021128.html

В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль

В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль - РИА Новости, 24.11.2022

В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского про его звонок президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором он сообщил о... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:26

2022-11-24T17:26

2022-11-24T17:26

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского про его звонок президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором он сообщил о надежде на сотрудничество с новым правительством этой страны.Пользователи социальной сети напомнили политику о том, кто служит в рядах ВСУ и работает в его администрации, а также обвинили его в отмывании денег."Когда вы уволите Андрея Мельника?" — пожаловался SobolGorzata."Вы — военный преступник и отмыватель денег. Вы скоро свое получите, предупреждаю", — отметил Stopcancelcultr."Больше никаких вам денег. Вы могли бы давно закончить этот фальшивый конфликт", — прокомментировал chokethewoke63."Как же этот парень любит попрошайничать на коленях", — иронизирует DavroSecka.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221124/kredit-1833928396.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/oruzhie-1833980058.html

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в мире, владимир зеленский, ицхак герцог, андрей мельник, израиль, украина, москва, twitter