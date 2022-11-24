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В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль - РИА Новости, 24.11.2022
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В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль
В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль - РИА Новости, 24.11.2022
В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль
Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского про его звонок президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором он сообщил о... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:26
2022-11-24T17:26
в мире
владимир зеленский
ицхак герцог
андрей мельник
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twitter
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского про его звонок президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором он сообщил о надежде на сотрудничество с новым правительством этой страны.Пользователи социальной сети напомнили политику о том, кто служит в рядах ВСУ и работает в его администрации, а также обвинили его в отмывании денег."Когда вы уволите Андрея Мельника?" — пожаловался SobolGorzata."Вы — военный преступник и отмыватель денег. Вы скоро свое получите, предупреждаю", — отметил Stopcancelcultr."Больше никаких вам денег. Вы могли бы давно закончить этот фальшивый конфликт", — прокомментировал chokethewoke63."Как же этот парень любит попрошайничать на коленях", — иронизирует DavroSecka.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, владимир зеленский, ицхак герцог, андрей мельник, израиль, украина, москва, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Ицхак Герцог, Андрей Мельник, Израиль, Украина, Москва, Twitter
17:26 24.11.2022
 
В Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его звонка в Израиль

Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о сотрудничестве с Израилем

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского про его звонок президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором он сообщил о надежде на сотрудничество с новым правительством этой страны.
Пользователи социальной сети напомнили политику о том, кто служит в рядах ВСУ и работает в его администрации, а также обвинили его в отмывании денег.
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"Что они почувствуют, когда увидят украинских солдат с нацисткой символикой?" —поинтересовался TommyVersettiB.

"Когда вы уволите Андрея Мельника?" — пожаловался SobolGorzata.

"Вы — военный преступник и отмыватель денег. Вы скоро свое получите, предупреждаю", — отметил Stopcancelcultr.
"Больше никаких вам денег. Вы могли бы давно закончить этот фальшивый конфликт", — прокомментировал chokethewoke63.

"Как же этот парень любит попрошайничать на коленях", — иронизирует DavroSecka.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреВладимир ЗеленскийИцхак ГерцогАндрей МельникИзраильУкраинаМоскваTwitter
 
 
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