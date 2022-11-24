https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1834001230.html

"Нищий под кайфом" Зеленский разозлил поляков заявлением о России

"Нищий под кайфом" Зеленский разозлил поляков заявлением о России - РИА Новости, 24.11.2022

"Нищий под кайфом" Зеленский разозлил поляков заявлением о России

Читатели польского издания Interia с негодованием отреагировали на слова президента Украины о членстве России в ОБСЕ. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:30

2022-11-24T16:30

2022-11-24T17:37

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia с негодованием отреагировали на слова президента Украины о членстве России в ОБСЕ.В четверг Зеленский обратился к представителям ОБСЕ с вопросом, почему Россия, которую он назвал "страной-террористом", до сих пор является членом организации. При этом он также поблагодарил польскую сторону за отказ предоставлять визы делегации из Кремля.Читатели портала крайне негативно оценили заявления Зеленского."А почему Андрей Мельник, дикое бандеровское быдло и заядлый любитель Волынской резни, стал вице-министром украинского МИД?" — поинтересовался Damazy Czorgut."У тебя есть честь или тебя только врать научили?" — возмутился DOŚĆ."Подхалимство польского правительства по отношению к Украине уже стоило жизни двум полякам", — отметил obudźsięPolaku, припомнив падение украинской ракеты в Пшеводуве."Хватит с нас требований Украины. Кроме того, министр национальной обороны Польши хочет, чтобы Германия передала комплекты Patriot Украине, а не Польше. Это ненормально", — высказался Bruno."Комик хотел править всем миром, а оказался сумасшедшим", — пошутил Poeta."Жулик Зеленский критикует каждого, кто не хочет выполнять его требования, дайте ему каску и бронежилет", — написал Wała Ukrainie."Ты должен исчезнуть из Европы", — разозлился пользователь."Интересно, почем сейчас в Киеве пять граммов?" — съязвил Adam."Уже попросил прощения за ракету, нищий, вечно под кайфом?" — спросил Pol."А почему у вас фашизм и необандеризм?" — задал вопрос Informator.В ноябре стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич. Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что Польша своими действиями разрушает ОБСЕ.

https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1833882584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/kiva-1833900020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/polsha-1833796564.html

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в мире, сергей лавров, александр лукашевич, польша, украина, россия, обсе