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Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/zamery-1833835524.html
Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ
Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ
Инспекторы МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после обстрела территории Запорожской атомной электростанции, фон в норме, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:15
2022-11-24T09:31
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
росэнергоатом
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после обстрела территории Запорожской атомной электростанции, фон в норме, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко."Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы", - сказал собеседник агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Работа инспекторов МАГАТЭ после обстрела территории Запорожской АЭС
Инспекторы МАГАТЭ провели замеры после обстрела территории Запорожской АЭС - фон в норме
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энергодар, магатэ, росэнергоатом, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
09:15 24.11.2022 (обновлено: 09:31 24.11.2022)
 
Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ

"Росэнергоатом": инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ, фон в норме

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после обстрела территории Запорожской атомной электростанции, фон в норме, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко.
"Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы", - сказал собеседник агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭРосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
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