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В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
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https://ria.ru/20221124/zaes-1834075434.html
В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС
Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил в четверг вечером гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T21:13
2022-11-24T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
украина
россия
европа
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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил в четверг вечером гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Ситуацию с отключением всех АЭС на Украине от внешнего питания беспрецедентна, заявил ранее Гросси, комментируя отключения от внешних сетей Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, а также Запорожской АЭС, которая находится под контролем России."Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране. Вчера, впервые за все время, все четыре работающие АЭС на Украине - Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая - потеряли доступ к внешнему энергообеспечению, соединение к сетям. Они все используют аварийные дизельные генераторы", - заявил Гросси, его видеообращение размещено на ресурсах МАГАТЭ в соцсетях.Глава агентства добавил, что это "беспрецедентная ситуация, невообразимая еще буквально несколько месяцев назад". Это развитие вызывает "глубокую озабоченность", подчеркнул Гросси.
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в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, украина, россия, европа, хмельницкая аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Украина, Россия, Европа, Хмельницкая АЭС
21:13 24.11.2022 (обновлено: 21:23 24.11.2022)
 
В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил в четверг вечером гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Внешнее электроснабжение было восстановлено на украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через день после потери доступа (к нему - ред.)", - заявил он, его слова приводятся в сообщении на сайте агентства.
Ситуацию с отключением всех АЭС на Украине от внешнего питания беспрецедентна, заявил ранее Гросси, комментируя отключения от внешних сетей Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, а также Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.
"Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране. Вчера, впервые за все время, все четыре работающие АЭС на Украине - Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая - потеряли доступ к внешнему энергообеспечению, соединение к сетям. Они все используют аварийные дизельные генераторы", - заявил Гросси, его видеообращение размещено на ресурсах МАГАТЭ в соцсетях.
Глава агентства добавил, что это "беспрецедентная ситуация, невообразимая еще буквально несколько месяцев назад". Это развитие вызывает "глубокую озабоченность", подчеркнул Гросси.
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