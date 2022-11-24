https://ria.ru/20221124/zaes-1834075434.html

В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022

В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил в четверг вечером гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. РИА Новости, 24.11.2022

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2022-11-24T21:23

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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил в четверг вечером гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Ситуацию с отключением всех АЭС на Украине от внешнего питания беспрецедентна, заявил ранее Гросси, комментируя отключения от внешних сетей Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, а также Запорожской АЭС, которая находится под контролем России."Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране. Вчера, впервые за все время, все четыре работающие АЭС на Украине - Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая - потеряли доступ к внешнему энергообеспечению, соединение к сетям. Они все используют аварийные дизельные генераторы", - заявил Гросси, его видеообращение размещено на ресурсах МАГАТЭ в соцсетях.Глава агентства добавил, что это "беспрецедентная ситуация, невообразимая еще буквально несколько месяцев назад". Это развитие вызывает "глубокую озабоченность", подчеркнул Гросси.

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Наталья Макарова

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