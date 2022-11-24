21:13 24.11.2022 (обновлено: 21:23 24.11.2022)
В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил в четверг вечером гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Внешнее электроснабжение было восстановлено на украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через день после потери доступа (к нему - ред.)", - заявил он, его слова приводятся в сообщении на сайте агентства.
Ситуацию с отключением всех АЭС на Украине от внешнего питания беспрецедентна, заявил ранее Гросси, комментируя отключения от внешних сетей Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, а также Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.
"Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране. Вчера, впервые за все время, все четыре работающие АЭС на Украине - Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая - потеряли доступ к внешнему энергообеспечению, соединение к сетям. Они все используют аварийные дизельные генераторы", - заявил Гросси, его видеообращение размещено на ресурсах МАГАТЭ в соцсетях.
Глава агентства добавил, что это "беспрецедентная ситуация, невообразимая еще буквально несколько месяцев назад". Это развитие вызывает "глубокую озабоченность", подчеркнул Гросси.