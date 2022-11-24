https://ria.ru/20221124/vinogradarstvo-1833955818.html

Власти Севастополя рассказали, как будут развивать виноградарство

Власти Севастополя рассказали, как будут развивать виноградарство - РИА Новости, 24.11.2022

Власти Севастополя рассказали, как будут развивать виноградарство

Решать проблему нехватки питомников для виноградарства и виноделия в Севастополе планируется, используя возможности научно-образовательного центра... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:31

2022-11-24T12:31

2022-11-24T14:32

севастополь

экономика

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Решать проблему нехватки питомников для виноградарства и виноделия в Севастополе планируется, используя возможности научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех", сообщила вице-губернатора Севастополя - председатель правительства города Мария Литовко.Она напомнила, что виноградарство и виноделие является ключевой отраслью сельского хозяйства Севастополя, и отметила, что после изменения федерального законодательства все винодельческие регионы столкнулись с вопросом отсутствия питомников, посадочного материала. По ее словам, поменялся подход к закладке виноградников, и стало понятно, что без науки невозможно будет дальше развивать отрасль."В прошлом году мы объединились с Крымом и выиграли в рамках нацпроекта конкурс на научно-образовательный центр мирового уровня – НОЦ "МореАгроБиоТех", и одно из его направлений как раз виноградарство и виноделие… Важно, что и проекты, которые мы будем реализовывать с индустриальными партнерами по созданию питомников", - сказала Литовко, выступая на первом Российском винодельческом форуме.Вице-губернатор пояснила, что в Севастополе только одно винодельческое хозяйство имеет свой питомник, однако он не покрывает потребностей даже этого хозяйства, при том, что в регионе работает уже около 40 винодельческих предприятий. "Для нас важно в рамках НОЦ… объединение индустриальных партнеров, когда наука, город и индустриальные партнеры объединяются, чтобы развивать определенную отрасль… У нас есть еще потенциал для закладки новых виноградников", - добавила Литовко.По ее информации, отрасль виноградарства и виноделия в Севастополе деградировала за время нахождения города в составе Украины, и только благодаря федеральной поддержке, которая оказывается с 2014 года, удалось заложить 2750 новых виноградников, и сейчас их 7,5 тысячи.Первый Российский винодельческий форум проходит 24-25 ноября в Москве. Он объединил на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Главная тема форума – "Новая эра российского виноделия".

https://ria.ru/20221124/somele-1833954117.html

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севастополь

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, экономика