https://ria.ru/20221124/vino-1834019349.html

Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина

Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 24.11.2022

Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:27

2022-11-24T17:27

2022-11-24T17:27

виктория абрамченко

алексей сазанов

россия

почта россии

министерство финансов рф (минфин россии)

вино

виноделие

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным."Мы сейчас занимаемся таким экспериментом с доставкой через "Почту России", через отделения "Почты России". Конечно, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать. Надеемся, что этот эксперимент станет удачным", - сказала Абрамченко.Минфин надеется, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году, и в дальнейшем его можно будет масштабировать, соответствующий законопроект находится в правительстве, сообщил в ходе форума замминистра финансов Алексей Сазанов."С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент. И дальше понять, необходимо нормативное закрепление этого успеха, необходимо развивать рынок. Пока мы делаем первые шаги", - сказала Абрамченко.

https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктория абрамченко, алексей сазанов, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), вино, виноделие