https://ria.ru/20221124/vino-1834019349.html
Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина
Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 24.11.2022
Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:27
2022-11-24T17:27
2022-11-24T17:27
виктория абрамченко
алексей сазанов
россия
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
вино
виноделие
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным."Мы сейчас занимаемся таким экспериментом с доставкой через "Почту России", через отделения "Почты России". Конечно, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать. Надеемся, что этот эксперимент станет удачным", - сказала Абрамченко.Минфин надеется, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году, и в дальнейшем его можно будет масштабировать, соответствующий законопроект находится в правительстве, сообщил в ходе форума замминистра финансов Алексей Сазанов."С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент. И дальше понять, необходимо нормативное закрепление этого успеха, необходимо развивать рынок. Пока мы делаем первые шаги", - сказала Абрамченко.
https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, алексей сазанов, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), вино, виноделие
Виктория Абрамченко, Алексей Сазанов, Россия, Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России), Вино, Виноделие
Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина
Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет удачным