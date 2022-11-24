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Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 24.11.2022
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Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина
Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 24.11.2022
Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:27
2022-11-24T17:27
виктория абрамченко
алексей сазанов
россия
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
вино
виноделие
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным."Мы сейчас занимаемся таким экспериментом с доставкой через "Почту России", через отделения "Почты России". Конечно, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать. Надеемся, что этот эксперимент станет удачным", - сказала Абрамченко.Минфин надеется, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году, и в дальнейшем его можно будет масштабировать, соответствующий законопроект находится в правительстве, сообщил в ходе форума замминистра финансов Алексей Сазанов."С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент. И дальше понять, необходимо нормативное закрепление этого успеха, необходимо развивать рынок. Пока мы делаем первые шаги", - сказала Абрамченко.
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виктория абрамченко, алексей сазанов, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), вино, виноделие
Виктория Абрамченко, Алексей Сазанов, Россия, Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России), Вино, Виноделие
17:27 24.11.2022
 
Абрамченко рассчитывает на успех эксперимента по онлайн-продаже вина

Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет удачным

© Фото : Почта РоссииУпаковка для доставки вина
Упаковка для доставки вина - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Почта России
Упаковка для доставки вина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным.
"Мы сейчас занимаемся таким экспериментом с доставкой через "Почту России", через отделения "Почты России". Конечно, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать. Надеемся, что этот эксперимент станет удачным", - сказала Абрамченко.
Минфин надеется, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году, и в дальнейшем его можно будет масштабировать, соответствующий законопроект находится в правительстве, сообщил в ходе форума замминистра финансов Алексей Сазанов.
"С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент. И дальше понять, необходимо нормативное закрепление этого успеха, необходимо развивать рынок. Пока мы делаем первые шаги", - сказала Абрамченко.
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Виктория АбрамченкоАлексей СазановРоссияПочта РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)ВиноВиноделие
 
 
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