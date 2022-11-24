https://ria.ru/20221124/ukraina-1833881602.html

Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине

Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 24.11.2022

Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине

Россия на предстоящей конференции стран-участниц Конвенции о биологическом оружии представит материалы по зарубежной военно-биологической деятельности на... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:48

2022-11-24T11:48

2022-11-24T11:59

сергей рябков

россия

украина

сша

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824552687_0:97:2678:1603_1920x0_80_0_0_a6804e15245455379fced37b6847f793.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия на предстоящей конференции стран-участниц Конвенции о биологическом оружии представит материалы по зарубежной военно-биологической деятельности на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Российская делегация на предстоящей обзорной конференции проведёт отдельное мероприятие, открытое для всех участников, в ходе которого наши эксперты в очередной раз представят имеющиеся материалы и вопросы к военно-биологической деятельности на Украине", - сказал Рябков на пресс-конференции в четверг в преддверии Девятой обзорной конференции КБТО.Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно документу, Совбез (в случае принятия резолюции) постановил бы "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".Проект также предписывал представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года. Кроме того, согласно тексту, следовало проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221122/nato-1833357036.html

https://ria.ru/20221103/oon-1828829932.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей рябков, россия, украина, сша, оон, в мире