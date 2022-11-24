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Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 24.11.2022
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Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине
Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 24.11.2022
Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине
Россия на предстоящей конференции стран-участниц Конвенции о биологическом оружии представит материалы по зарубежной военно-биологической деятельности на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:48
2022-11-24T11:59
сергей рябков
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украина
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оон
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия на предстоящей конференции стран-участниц Конвенции о биологическом оружии представит материалы по зарубежной военно-биологической деятельности на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Российская делегация на предстоящей обзорной конференции проведёт отдельное мероприятие, открытое для всех участников, в ходе которого наши эксперты в очередной раз представят имеющиеся материалы и вопросы к военно-биологической деятельности на Украине", - сказал Рябков на пресс-конференции в четверг в преддверии Девятой обзорной конференции КБТО.Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно документу, Совбез (в случае принятия резолюции) постановил бы "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".Проект также предписывал представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года. Кроме того, согласно тексту, следовало проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221122/nato-1833357036.html
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сергей рябков, россия, украина, сша, оон, в мире
Сергей Рябков, Россия, Украина, США, ООН, В мире
11:48 24.11.2022 (обновлено: 11:59 24.11.2022)
 
Россия расскажет о зарубежной биологической деятельности на Украине

Рябков: Россия представит материалы по зарубежной биологической деятельности на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия на предстоящей конференции стран-участниц Конвенции о биологическом оружии представит материалы по зарубежной военно-биологической деятельности на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Российская делегация на предстоящей обзорной конференции проведёт отдельное мероприятие, открытое для всех участников, в ходе которого наши эксперты в очередной раз представят имеющиеся материалы и вопросы к военно-биологической деятельности на Украине", - сказал Рябков на пресс-конференции в четверг в преддверии Девятой обзорной конференции КБТО.
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Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно документу, Совбез (в случае принятия резолюции) постановил бы "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
Проект также предписывал представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года. Кроме того, согласно тексту, следовало проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
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Сергей РябковРоссияУкраинаСШАООНВ мире
 
 
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