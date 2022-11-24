https://ria.ru/20221124/tamozhenniki-1833905137.html

Сахалинские таможенники пресекли вывоз за рубеж останков древних животных

Сахалинские таможенники пресекли вывоз за рубеж останков древних животных - РИА Новости, 24.11.2022

Сахалинские таможенники пресекли вывоз за рубеж останков древних животных

Сахалинские таможенники не позволили незаконно вывезти в Нидерланды останки представителей древней фауны, сообщила в четверг пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 24.11.2022

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россия

происшествия

нидерланды

сахалин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

шереметьево (аэропорт)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Сахалинские таможенники не позволили незаконно вывезти в Нидерланды останки представителей древней фауны, сообщила в четверг пресс-служба ФТС России.По данным ведомства, предприниматель, занимающийся добычей и продажей предметов палеонтологии на территории Якутии, намеревался нелегально отправить европейскому покупателю две посылки с контрабандным товаром, в том числе костями мамонта, пещерного медведя и шерстистого носорога возрастом 11 тысяч лет. Информацию сахалинские таможенники отправили коллегам."Злоумышленник не подозревал, что благодаря полученной ... оперативной информации в аэропорту Шереметьево посылки уже ждут сотрудники Центральной почтовой таможни. Они провели досмотр коробок и обнаружили 12 окаменелостей – семь фрагментов зубов и два – челюсти мамонта, бедренную и плечевую кость шерстистого носорога, бедренную кость пещерного медведя", - говорится в сообщении ведомства.Эксперты подтвердили, что останки являются культурной ценностью, и их вывоз возможен только с разрешения Минкультуры России. Такой документ у предпринимателя отсутствовал. Общая стоимость предметов оценена в 162 тысячи рублей.По информации пресс-службы ФТС, предприниматель задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Фигуранту грозит лишения свободы до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221118/shampanskoe-1832496967.html

https://ria.ru/20221007/kontrabanda-1822159499.html

россия

нидерланды

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, нидерланды, сахалин, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)