https://ria.ru/20221124/tamozhenniki-1833905137.html
Сахалинские таможенники пресекли вывоз за рубеж останков древних животных
Сахалинские таможенники пресекли вывоз за рубеж останков древних животных - РИА Новости, 24.11.2022
Сахалинские таможенники пресекли вывоз за рубеж останков древних животных
Сахалинские таможенники не позволили незаконно вывезти в Нидерланды останки представителей древней фауны, сообщила в четверг пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:53
2022-11-24T12:53
2022-11-24T12:54
россия
происшествия
нидерланды
сахалин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Сахалинские таможенники не позволили незаконно вывезти в Нидерланды останки представителей древней фауны, сообщила в четверг пресс-служба ФТС России.По данным ведомства, предприниматель, занимающийся добычей и продажей предметов палеонтологии на территории Якутии, намеревался нелегально отправить европейскому покупателю две посылки с контрабандным товаром, в том числе костями мамонта, пещерного медведя и шерстистого носорога возрастом 11 тысяч лет. Информацию сахалинские таможенники отправили коллегам."Злоумышленник не подозревал, что благодаря полученной ... оперативной информации в аэропорту Шереметьево посылки уже ждут сотрудники Центральной почтовой таможни. Они провели досмотр коробок и обнаружили 12 окаменелостей – семь фрагментов зубов и два – челюсти мамонта, бедренную и плечевую кость шерстистого носорога, бедренную кость пещерного медведя", - говорится в сообщении ведомства.Эксперты подтвердили, что останки являются культурной ценностью, и их вывоз возможен только с разрешения Минкультуры России. Такой документ у предпринимателя отсутствовал. Общая стоимость предметов оценена в 162 тысячи рублей.По информации пресс-службы ФТС, предприниматель задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Фигуранту грозит лишения свободы до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221118/shampanskoe-1832496967.html
https://ria.ru/20221007/kontrabanda-1822159499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, нидерланды, сахалин, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)
Россия, Происшествия, Нидерланды, Сахалин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт)
12:53 24.11.2022 (обновлено: 12:54 24.11.2022)
Сахалинские таможенники пресекли вывоз за рубеж останков древних животных
Сахалинские таможенники пресекли вывоз в Нидерланды останков представителей древней фауны