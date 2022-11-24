https://ria.ru/20221124/svatovo-1833975703.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили по Сватово в Луганской Народной Республике 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:29

2022-11-24T15:29

2022-11-24T15:35

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833549540_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_015caf2f707f4587a0679bb9784f9880.jpg

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Сватово в Луганской Народной Республике 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.20 - по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (12 снарядов). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html

сватово

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины