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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/svatovo-1833975703.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили по Сватово в Луганской Народной Республике 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:29
2022-11-24T15:35
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Сватово в Луганской Народной Республике 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.20 - по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (12 снарядов). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html
сватово
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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:29 24.11.2022 (обновлено: 15:35 24.11.2022)
 
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Сватово в ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСватовский оборонительный рубеж
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сватовский оборонительный рубеж. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Сватово в Луганской Народной Республике 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.20 - по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (12 снарядов). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 14:19Специальная военная операция на Украине
В Кремле сравнили удары по Украине с обстрелами ВСУ по Донбассу
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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