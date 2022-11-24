РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские строительные компании в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли в начале декабря в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"5-6 декабря 2022 года в Ташкенте (Узбекистан) состоится международная деловая миссия компаний в сфере строительства. В миссии примут участие 15 перспективных российских компаний-экспортеров", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что среди участников производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства.
Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.
Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.
"5-6 декабря 2022 года в Ташкенте (Узбекистан) состоится международная деловая миссия компаний в сфере строительства. В миссии примут участие 15 перспективных российских компаний-экспортеров", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что среди участников производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства.
Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.
Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.
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