https://ria.ru/20221124/stroitelstvo-1834006538.html

РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане

РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане - РИА Новости, 24.11.2022

РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане

Российские строительные компании в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли в начале декабря в Ташкенте, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:46

2022-11-24T16:46

2022-11-24T16:46

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

узбекистан

ташкент

россия

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские строительные компании в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли в начале декабря в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."5-6 декабря 2022 года в Ташкенте (Узбекистан) состоится международная деловая миссия компаний в сфере строительства. В миссии примут участие 15 перспективных российских компаний-экспортеров", - говорится в сообщении.Там уточняется, что среди участников производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства.Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html

узбекистан

ташкент

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, ташкент, россия, экономика