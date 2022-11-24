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РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане - РИА Новости, 24.11.2022
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РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане - РИА Новости, 24.11.2022
РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане
Российские строительные компании в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли в начале декабря в Ташкенте, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:46
2022-11-24T16:46
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
узбекистан
ташкент
россия
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские строительные компании в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли в начале декабря в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."5-6 декабря 2022 года в Ташкенте (Узбекистан) состоится международная деловая миссия компаний в сфере строительства. В миссии примут участие 15 перспективных российских компаний-экспортеров", - говорится в сообщении.Там уточняется, что среди участников производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства.Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, ташкент, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Узбекистан, Ташкент, Россия, Экономика
16:46 24.11.2022
 

РЭЦ: российские строительные компании представят продукцию в Узбекистане

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские строительные компании в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят кирпичи, двери и другие материалы отрасли в начале декабря в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"5-6 декабря 2022 года в Ташкенте (Узбекистан) состоится международная деловая миссия компаний в сфере строительства. В миссии примут участие 15 перспективных российских компаний-экспортеров", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что среди участников производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства.

Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана.

Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города, добавили в РЭЦ.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)УзбекистанТашкентРоссияЭкономика
 
 
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