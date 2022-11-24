https://ria.ru/20221124/ssha-1834045426.html

США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко

США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.11.2022

США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко

США хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:37

2022-11-24T18:37

2022-11-24T18:37

александр лукашенко

россия

сша

европа

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. США хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю, естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи! Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте", - сказал белорусский лидер, видеофрагмент ответа которого каналу "Россия" опубликовал в четверг Telegram-канал "Пул первого".При этом Лукашенко признал, что в последнее время хвалит президента США Байдена. "Молодец он, конечно, что открыто сказал: нет, это не Россия, в связи с этой ракетой", - отметил президент Белоруссии."Володе Зеленскому просто не дают возможности – что бы он ни говорил – наладить диалог с Российской Федерацией. Россия к этому готова, и надо двигаться. Если в этом плане нужна какая-то дополнительная инициатива – пожалуйста, мы всегда - "за", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20221124/ukraina-1834023424.html

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александр лукашенко, россия, сша, европа