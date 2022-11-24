Рейтинг@Mail.ru
США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/ssha-1834045426.html
США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко
США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.11.2022
США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко
США хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:37
2022-11-24T18:37
александр лукашенко
россия
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. США хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю, естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи! Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте", - сказал белорусский лидер, видеофрагмент ответа которого каналу "Россия" опубликовал в четверг Telegram-канал "Пул первого".При этом Лукашенко признал, что в последнее время хвалит президента США Байдена. "Молодец он, конечно, что открыто сказал: нет, это не Россия, в связи с этой ракетой", - отметил президент Белоруссии."Володе Зеленскому просто не дают возможности – что бы он ни говорил – наладить диалог с Российской Федерацией. Россия к этому готова, и надо двигаться. Если в этом плане нужна какая-то дополнительная инициатива – пожалуйста, мы всегда - "за", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20221124/ukraina-1834023424.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, россия, сша, европа
Александр Лукашенко, Россия, США, Европа
18:37 24.11.2022
 
США хотят ослабить Европу и подобраться к Китаю, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что США хотят ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. США хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю, естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи! Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте", - сказал белорусский лидер, видеофрагмент ответа которого каналу "Россия" опубликовал в четверг Telegram-канал "Пул первого".
При этом Лукашенко признал, что в последнее время хвалит президента США Байдена. "Молодец он, конечно, что открыто сказал: нет, это не Россия, в связи с этой ракетой", - отметил президент Белоруссии.
"Володе Зеленскому просто не дают возможности – что бы он ни говорил – наладить диалог с Российской Федерацией. Россия к этому готова, и надо двигаться. Если в этом плане нужна какая-то дополнительная инициатива – пожалуйста, мы всегда - "за", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 17:31Специальная военная операция на Украине
США не хотят мирных переговоров по Украине, считает Лукашенко
 
Александр ЛукашенкоРоссияСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала