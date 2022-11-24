https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1833953604.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:25

2022-11-24T15:25

2022-11-24T15:25

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. В результате массированного удара 23 ноября по объектам системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктурой, нарушена переброска ж/д транспортом военных резервов, иностранных вооружений, техники и боеприпасов в районы боевых действий.Ликвидированы два пункта управления, 152 района скопления живой силы и техники, 63 артиллерийских расчета, установка реактивной системы залпового огня "Град", три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Средства ПВО сбили четыре беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 902 реактивные системы залпового огня, 6791 танк и другие бронемашины, 3616 орудий полевой артиллерии и 7340 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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