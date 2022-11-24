https://ria.ru/20221124/sovet-1833966715.html

Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил

Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 24.11.2022

Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:55

2022-11-24T18:55

2022-11-24T18:55

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.

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LIVE: Путин на заседании координационного совета

8321649 22.11.2022 22 ноября 2022. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия" и поднятия российского флага на ледоколе "Урал" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Михаил Метцель / POOL

2022-11-24T18:55

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