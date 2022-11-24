https://ria.ru/20221124/sovet-1833966715.html
Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил
Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 24.11.2022
Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:55
2022-11-24T18:55
2022-11-24T18:55
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.
россия
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LIVE: Путин на заседании координационного совета
8321649 22.11.2022 22 ноября 2022. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия" и поднятия российского флага на ледоколе "Урал" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Михаил Метцель / POOL
2022-11-24T18:55
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.
2022-11-24T18:55
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PT4M02S
Заседание координационного совета по обеспечению Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.