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Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве
Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве - РИА Новости, 24.11.2022
Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве
Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание Координационного совета при правительстве, где обсудят, в частности, потребности Вооруженных сил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:02
2022-11-24T14:02
политика
владимир путин
россия
ереван
одкб
москва
правительство рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание Координационного совета при правительстве, где обсудят, в частности, потребности Вооруженных сил РФ, обеспечение боеприпасами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Речь на совещании пойдет о "выявлении потребностей Вооруженных Сил, обеспечении всем необходимым – боеприпасами и так далее, и тому подобное, наличии обратной связи, о чем неоднократно говорил Путин".Путин, как отметил Песков, вернулся в Москву из Еревана этим утром. В Ереване прошла встреча лидеров ОДКБ.
https://ria.ru/20221124/putin-1833940385.html
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политика, владимир путин, россия, ереван, одкб, москва, правительство рф, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Ереван, ОДКБ, Москва, Правительство РФ, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
14:02 24.11.2022
 
Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве

Путин проведет совещание Координационного совета по вопросам обеспечения нужд ВС России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание Координационного совета при правительстве, где обсудят, в частности, потребности Вооруженных сил РФ, обеспечение боеприпасами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня состоится состоится КС – совещание с членами Координационного совета при правительстве. Уже больше месяца КС работает", - сказал Песков журналистам.
Речь на совещании пойдет о "выявлении потребностей Вооруженных Сил, обеспечении всем необходимым – боеприпасами и так далее, и тому подобное, наличии обратной связи, о чем неоднократно говорил Путин".
Путин, как отметил Песков, вернулся в Москву из Еревана этим утром. В Ереване прошла встреча лидеров ОДКБ.
Владимир Путин и Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 14:01
В Кремле не располагают информацией о встрече Путина с Кудриным
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияЕреванОДКБМоскваПравительство РФВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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