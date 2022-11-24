https://ria.ru/20221124/soveschanie-1833941002.html

Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве

Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве - РИА Новости, 24.11.2022

Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве

Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание Координационного совета при правительстве, где обсудят, в частности, потребности Вооруженных сил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:02

2022-11-24T14:02

2022-11-24T14:02

политика

владимир путин

россия

ереван

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание Координационного совета при правительстве, где обсудят, в частности, потребности Вооруженных сил РФ, обеспечение боеприпасами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Речь на совещании пойдет о "выявлении потребностей Вооруженных Сил, обеспечении всем необходимым – боеприпасами и так далее, и тому подобное, наличии обратной связи, о чем неоднократно говорил Путин".Путин, как отметил Песков, вернулся в Москву из Еревана этим утром. В Ереване прошла встреча лидеров ОДКБ.

https://ria.ru/20221124/putin-1833940385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия, ереван, одкб, москва, правительство рф, вооруженные силы рф, дмитрий песков