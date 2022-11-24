https://ria.ru/20221124/soveschanie-1833941002.html
Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве
Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве - РИА Новости, 24.11.2022
Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве
Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание Координационного совета при правительстве, где обсудят, в частности, потребности Вооруженных сил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:02
2022-11-24T14:02
2022-11-24T14:02
политика
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание Координационного совета при правительстве, где обсудят, в частности, потребности Вооруженных сил РФ, обеспечение боеприпасами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Речь на совещании пойдет о "выявлении потребностей Вооруженных Сил, обеспечении всем необходимым – боеприпасами и так далее, и тому подобное, наличии обратной связи, о чем неоднократно говорил Путин".Путин, как отметил Песков, вернулся в Москву из Еревана этим утром. В Ереване прошла встреча лидеров ОДКБ.
https://ria.ru/20221124/putin-1833940385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Владимир Путин, Россия, Ереван, ОДКБ, Москва, Правительство РФ, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание Координационного совета при правительстве
Путин проведет совещание Координационного совета по вопросам обеспечения нужд ВС России