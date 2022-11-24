https://ria.ru/20221124/sotrudnichestvo-1833912691.html
Нижегородская область будет сотрудничать с Севастополем
Нижегородская область будет сотрудничать с Севастополем - РИА Новости, 24.11.2022
Нижегородская область будет сотрудничать с Севастополем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев заключили соглашение об обмене лучшими практиками... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:09
2022-11-24T13:09
2022-11-24T13:09
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
севастополь
михаил развожаев
россия
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев заключили соглашение об обмене лучшими практиками государственного управления и регионального развития, сообщает пресс-служба правительства региона.Кроме того, стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между Нижегородской областью и Севастополем на 2022-2024 годы."По информации департамента внешних связей Нижегородской области, дорожная карта включает более 50 совместных мероприятий, направленных на расширение межрегионального взаимодействия. В течение ближайших трех лет регионы-партнеры намерены реализовать множество совместных проектов и инициатив", - говорится в сообщении."У нас с Севастополем сложились дружественные отношения, и сегодняшним соглашением мы заложили дополнительную базу для их дальнейшего развития. Взаимодействие коснется многих сфер – социально-экономической, промышленной, культурной и спортивной", – приводятся в сообщении слова Никитина.По словам губернатора Нижегородской области, Севастополь будет перенимать нижегородский опыт по развитию промышленных кластеров. Регионы планируют осуществить обмен опытом по созданию и развитию системы современных инновационных площадок детского интеллектуального развития и досуга. "Коллеги из Севастополя смогут познакомиться с опытом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий, а также узнать о проектах "Команда правительства" и Корпоративный университет правительства Нижегородской области, – добавил Никитин.В свою очередь глава Севастополя отметил, что сотрудничество с Нижегородской областью должно затрагивать разные сферы, но максимальный акцент должен быть сделан на детском образовании и отдыхе, области высоких технологий. "По этим направлениям нам тоже есть чем поделиться. Наши патриотические программы воспитания отмечают на самом высоком уровне. А в инвестиционном плане мы можем поделиться опытом создания успешных государственно-частных инициатив, как, например, "IT-Крым". И, конечно, ждём нижегородцев в гости в Севастополь. У нас отличные круглогодичные программы отдыха", – отметил Развожаев.Планом сотрудничества предусмотрена организация военно-патриотических мероприятий, взаимных стажировок, а также оказание содействия в развитии молодежного предпринимательства.
https://ria.ru/20221123/meditsina-1833744078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, нижегородская область, севастополь, михаил развожаев, россия, политика
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Политика
Нижегородская область будет сотрудничать с Севастополем
Глава Нижегородской области Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Севастополем
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев заключили соглашение об обмене лучшими практиками государственного управления и регионального развития, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Кроме того, стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между Нижегородской областью и Севастополем на 2022-2024 годы.
"По информации департамента внешних связей Нижегородской области, дорожная карта включает более 50 совместных мероприятий, направленных на расширение межрегионального взаимодействия. В течение ближайших трех лет регионы-партнеры намерены реализовать множество совместных проектов и инициатив", - говорится в сообщении.
"У нас с Севастополем сложились дружественные отношения, и сегодняшним соглашением мы заложили дополнительную базу для их дальнейшего развития. Взаимодействие коснется многих сфер – социально-экономической, промышленной, культурной и спортивной", – приводятся в сообщении слова Никитина.
По словам губернатора Нижегородской области, Севастополь будет перенимать нижегородский опыт по развитию промышленных кластеров. Регионы планируют осуществить обмен опытом по созданию и развитию системы современных инновационных площадок детского интеллектуального развития и досуга. "Коллеги из Севастополя смогут познакомиться с опытом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий, а также узнать о проектах "Команда правительства" и Корпоративный университет правительства Нижегородской области, – добавил Никитин.
В свою очередь глава Севастополя отметил, что сотрудничество с Нижегородской областью должно затрагивать разные сферы, но максимальный акцент должен быть сделан на детском образовании и отдыхе, области высоких технологий. "По этим направлениям нам тоже есть чем поделиться. Наши патриотические программы воспитания отмечают на самом высоком уровне. А в инвестиционном плане мы можем поделиться опытом создания успешных государственно-частных инициатив, как, например, "IT-Крым". И, конечно, ждём нижегородцев в гости в Севастополь. У нас отличные круглогодичные программы отдыха", – отметил Развожаев.
Планом сотрудничества предусмотрена организация военно-патриотических мероприятий, взаимных стажировок, а также оказание содействия в развитии молодежного предпринимательства.