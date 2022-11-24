https://ria.ru/20221124/reper-1833895874.html
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda - РИА Новости, 24.11.2022
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda
Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:30
2022-11-24T12:30
2022-11-24T12:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за песни рэпера OG Buda, которая, по его мнению, ущемляет права пострадавших от издевательств нацистов во время Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память о войне."Меня… беспокоит нравственно-духовная составляющая некоторых песен от "деятелей культуры" в нашей стране… Сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне", - говорится в обращении Городишенина.По его словам, текст песни вызвал резонанс в социальных сетях, многие сочли эти слова оскорбительными."Я в шоке от услышанного и требую провести проверку по данному факту. Считаю, что это прямое нарушение прав моих детей и меня лично", - отмечает в своем обращении общественник.Под псевдонимом OG Buda выступает 28-летний уроженец Тюмени Григорий Ляхов.
https://ria.ru/20221123/oskorblenie-1833653702.html
https://ria.ru/20221112/germaniya-1831023141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, культура, тюмень
Шоубиз, Вологда, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Культура, Тюмень
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda
Житель Вологды попросил СК и Генпрокуратуру провести проверку из-за песни рэпера OG Buda
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за песни рэпера OG Buda, которая, по его мнению, ущемляет права пострадавших от издевательств нацистов во время Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память о войне.
"Я обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ из-за песни "Дает" рэпера OG Buda", - сказал он РИА Новости.
"Меня… беспокоит нравственно-духовная составляющая некоторых песен от "деятелей культуры" в нашей стране… Сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне", - говорится в обращении Городишенина.
По его словам, текст песни вызвал резонанс в социальных сетях, многие сочли эти слова оскорбительными.
"Я в шоке от услышанного и требую провести проверку по данному факту. Считаю, что это прямое нарушение прав моих детей и меня лично", - отмечает в своем обращении общественник.
Под псевдонимом OG Buda выступает 28-летний уроженец Тюмени
Григорий Ляхов.