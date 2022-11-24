https://ria.ru/20221124/reper-1833895874.html

Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda

Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda - РИА Новости, 24.11.2022

Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda

Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:30

2022-11-24T12:30

2022-11-24T12:30

шоубиз

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следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за песни рэпера OG Buda, которая, по его мнению, ущемляет права пострадавших от издевательств нацистов во время Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память о войне."Меня… беспокоит нравственно-духовная составляющая некоторых песен от "деятелей культуры" в нашей стране… Сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне", - говорится в обращении Городишенина.По его словам, текст песни вызвал резонанс в социальных сетях, многие сочли эти слова оскорбительными."Я в шоке от услышанного и требую провести проверку по данному факту. Считаю, что это прямое нарушение прав моих детей и меня лично", - отмечает в своем обращении общественник.Под псевдонимом OG Buda выступает 28-летний уроженец Тюмени Григорий Ляхов.

https://ria.ru/20221123/oskorblenie-1833653702.html

https://ria.ru/20221112/germaniya-1831023141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, культура, тюмень