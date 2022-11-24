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Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda - РИА Новости, 24.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221124/reper-1833895874.html
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda - РИА Новости, 24.11.2022
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda
Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:30
2022-11-24T12:30
шоубиз
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
культура
тюмень
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за песни рэпера OG Buda, которая, по его мнению, ущемляет права пострадавших от издевательств нацистов во время Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память о войне."Меня… беспокоит нравственно-духовная составляющая некоторых песен от "деятелей культуры" в нашей стране… Сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне", - говорится в обращении Городишенина.По его словам, текст песни вызвал резонанс в социальных сетях, многие сочли эти слова оскорбительными."Я в шоке от услышанного и требую провести проверку по данному факту. Считаю, что это прямое нарушение прав моих детей и меня лично", - отмечает в своем обращении общественник.Под псевдонимом OG Buda выступает 28-летний уроженец Тюмени Григорий Ляхов.
https://ria.ru/20221123/oskorblenie-1833653702.html
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вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, культура, тюмень
Шоубиз, Вологда, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Культура, Тюмень
12:30 24.11.2022
 
Житель Вологды попросил СК провести проверку из-за песни рэпера OG Buda

Житель Вологды попросил СК и Генпрокуратуру провести проверку из-за песни рэпера OG Buda

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Общественник из Вологды Сергей Городишенин обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ с просьбой провести проверку из-за песни рэпера OG Buda, которая, по его мнению, ущемляет права пострадавших от издевательств нацистов во время Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память о войне.
"Я обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и министерство культуры РФ из-за песни "Дает" рэпера OG Buda", - сказал он РИА Новости.
"Меня… беспокоит нравственно-духовная составляющая некоторых песен от "деятелей культуры" в нашей стране… Сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне", - говорится в обращении Городишенина.
По его словам, текст песни вызвал резонанс в социальных сетях, многие сочли эти слова оскорбительными.
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"Я в шоке от услышанного и требую провести проверку по данному факту. Считаю, что это прямое нарушение прав моих детей и меня лично", - отмечает в своем обращении общественник.
Под псевдонимом OG Buda выступает 28-летний уроженец Тюмени Григорий Ляхов.
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ШоубизВологдаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияГенеральная прокуратура РФКультураТюмень
 
 
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