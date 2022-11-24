https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833874391.html

В ООН оценили восстановление туризма после пандемии

В ООН оценили восстановление туризма после пандемии - РИА Новости, 24.11.2022

В ООН оценили восстановление туризма после пандемии

К концу 2022 года число путешественников приблизится к 65 процентам от допандемийного уровня, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:13

2022-11-24T14:13

2022-11-24T14:13

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МАДРИД, 24 ноя — РИА Новости. К концу 2022 года число путешественников приблизится к 65 процентам от допандемийного уровня, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO)."По оценкам, 700 миллионов туристов путешествовали по миру в период с января по сентябрь, что более чем вдвое (+133 процента) превышает показатель за тот же период прошлого года и соответствует 63 процентам от уровня 2019 года", — говорится в отчете.Несмотря на международные проблемы, замедляющие темпы восстановления отрасли, экспортные доходы от индустрии путешествий могут достичь 1,2-1,3 триллиона долларов в 2022 году. Это на 60 процентов больше, чем в 2021 году. Для сравнения: в допандемийном 2019 году этот показатель составил 1,8 триллиона долларов.Быстрее всего туризм восстанавливается в Европе благодаря высокому внутреннему спросу и поездкам из США. В этом году государства региона посетило всего на 19 процентов меньше гостей, чем в 2019 году.На Ближнем Востоке число международных туристов составляет 77 процентов от допандемийного уровня. В Африке и США эти показатели — 63 и 66 процентов соответственно.В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество прибытий растет, но их на 83 процента меньше, чем в 2019 году. Главная причина в том, что Китай остается закрытым.

https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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