https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833874391.html
В ООН оценили восстановление туризма после пандемии
В ООН оценили восстановление туризма после пандемии - РИА Новости, 24.11.2022
В ООН оценили восстановление туризма после пандемии
К концу 2022 года число путешественников приблизится к 65 процентам от допандемийного уровня, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:13
2022-11-24T14:13
2022-11-24T14:13
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МАДРИД, 24 ноя — РИА Новости. К концу 2022 года число путешественников приблизится к 65 процентам от допандемийного уровня, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO)."По оценкам, 700 миллионов туристов путешествовали по миру в период с января по сентябрь, что более чем вдвое (+133 процента) превышает показатель за тот же период прошлого года и соответствует 63 процентам от уровня 2019 года", — говорится в отчете.Несмотря на международные проблемы, замедляющие темпы восстановления отрасли, экспортные доходы от индустрии путешествий могут достичь 1,2-1,3 триллиона долларов в 2022 году. Это на 60 процентов больше, чем в 2021 году. Для сравнения: в допандемийном 2019 году этот показатель составил 1,8 триллиона долларов.Быстрее всего туризм восстанавливается в Европе благодаря высокому внутреннему спросу и поездкам из США. В этом году государства региона посетило всего на 19 процентов меньше гостей, чем в 2019 году.На Ближнем Востоке число международных туристов составляет 77 процентов от допандемийного уровня. В Африке и США эти показатели — 63 и 66 процентов соответственно.В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество прибытий растет, но их на 83 процента меньше, чем в 2019 году. Главная причина в том, что Китай остается закрытым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оон, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ООН, Коронавирус COVID-19
В ООН оценили восстановление туризма после пандемии
ООН: к концу года число туристов достигнет 65 процентов от допандемийных показателей
МАДРИД, 24 ноя — РИА Новости. К концу 2022 года число путешественников приблизится к 65 процентам от допандемийного уровня, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
"По оценкам, 700 миллионов туристов путешествовали по миру в период с января по сентябрь, что более чем вдвое (+133 процента) превышает показатель за тот же период прошлого года и соответствует 63 процентам от уровня 2019 года", — говорится в отчете.
Несмотря на международные проблемы, замедляющие темпы восстановления отрасли, экспортные доходы от индустрии путешествий могут достичь 1,2-1,3 триллиона долларов в 2022 году. Это на 60 процентов больше, чем в 2021 году. Для сравнения: в допандемийном 2019 году этот показатель составил 1,8 триллиона долларов.
Быстрее всего туризм восстанавливается в Европе
благодаря высокому внутреннему спросу и поездкам из США
. В этом году государства региона посетило всего на 19 процентов меньше гостей, чем в 2019 году.
На Ближнем Востоке число международных туристов составляет 77 процентов от допандемийного уровня. В Африке
и США эти показатели — 63 и 66 процентов соответственно.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество прибытий растет, но их на 83 процента меньше, чем в 2019 году. Главная причина в том, что Китай
остается закрытым.