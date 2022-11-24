https://ria.ru/20221124/pogoda-1833827484.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 24.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Гололедица, небольшой снег утром, а далее без осадков, и до минус 4 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:11
2022-11-24T08:11
2022-11-24T08:11
погода
москва
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гололедица, небольшой снег утром, а далее без осадков, и до минус 4 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием гребня арктического антициклона, благодаря которому метеоусловия медленно пойдут на улучшения. Поэтому облачно, с прояснениями, утром местами ещё возможен небольшой снег, далее - без существенных осадков. Температура воздуха в Москве сегодня составит минус 2 - минус 4, по области минус 1 - минус 6. Вся вчерашняя небесная влага замёрзла, и на дорогах скользко", - рассказал Тишковец.По словам метеоролога, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец: в четверг в Москве ожидается небольшой снег и до минус четырех градусов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Гололедица, небольшой снег утром, а далее без осадков, и до минус 4 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием гребня арктического антициклона, благодаря которому метеоусловия медленно пойдут на улучшения. Поэтому облачно, с прояснениями, утром местами ещё возможен небольшой снег, далее - без существенных осадков. Температура воздуха в Москве сегодня составит минус 2 - минус 4, по области минус 1 - минус 6. Вся вчерашняя небесная влага замёрзла, и на дорогах скользко", - рассказал Тишковец.
По словам метеоролога, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.