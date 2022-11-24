https://ria.ru/20221124/pogoda-1833827484.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 24.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Гололедица, небольшой снег утром, а далее без осадков, и до минус 4 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:11

2022-11-24T08:11

2022-11-24T08:11

погода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043662_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_ef9cca8188fa941d0c46a887654b20cb.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гололедица, небольшой снег утром, а далее без осадков, и до минус 4 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием гребня арктического антициклона, благодаря которому метеоусловия медленно пойдут на улучшения. Поэтому облачно, с прояснениями, утром местами ещё возможен небольшой снег, далее - без существенных осадков. Температура воздуха в Москве сегодня составит минус 2 - минус 4, по области минус 1 - минус 6. Вся вчерашняя небесная влага замёрзла, и на дорогах скользко", - рассказал Тишковец.По словам метеоролога, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва