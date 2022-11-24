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Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года
Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 24.11.2022
Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года
Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:00
2022-11-24T11:00
2022-11-24T11:00
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья."В Подмосковье оформлено более 325 тысяч "Пушкинских карт" с января этого года. Наибольшим спросом у молодых людей пользуются спектакли, концерты и кино", – приводятся слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.На данный момент в Московской области в программе "Пушкинской карты" участвуют 334 организации культуры. Всего в Московской области за 2022 год по Пушкинской карте продано почти 184 тысяч билетов, из них в кино более 71 тысячи билетов."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
https://ria.ru/20221123/proverki-1833655362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), музеи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Музеи
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
"В Подмосковье оформлено более 325 тысяч "Пушкинских карт" с января этого года. Наибольшим спросом у молодых людей пользуются спектакли, концерты и кино", – приводятся слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
На данный момент в Московской области в программе "Пушкинской карты" участвуют 334 организации культуры. Всего в Московской области за 2022 год по Пушкинской карте продано почти 184 тысяч билетов, из них в кино более 71 тысячи билетов.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи
и концертные залы по всей стране.