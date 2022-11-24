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Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 24.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833861835.html
Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года
Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 24.11.2022
Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года
Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:00
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новости подмосковья
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья."В Подмосковье оформлено более 325 тысяч "Пушкинских карт" с января этого года. Наибольшим спросом у молодых людей пользуются спектакли, концерты и кино", – приводятся слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.На данный момент в Московской области в программе "Пушкинской карты" участвуют 334 организации культуры. Всего в Московской области за 2022 год по Пушкинской карте продано почти 184 тысяч билетов, из них в кино более 71 тысячи билетов."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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московская область (подмосковье), музеи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Музеи
11:00 24.11.2022
 

Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Презентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
"В Подмосковье оформлено более 325 тысяч "Пушкинских карт" с января этого года. Наибольшим спросом у молодых людей пользуются спектакли, концерты и кино", – приводятся слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
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23 ноября, 14:29Новости Подмосковья
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На данный момент в Московской области в программе "Пушкинской карты" участвуют 334 организации культуры. Всего в Московской области за 2022 год по Пушкинской карте продано почти 184 тысяч билетов, из них в кино более 71 тысячи билетов.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Музеи
 
 
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