https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833861835.html

Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года

Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 24.11.2022

Свыше 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье с начала года

Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:00

2022-11-24T11:00

2022-11-24T11:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

музеи

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 325 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья."В Подмосковье оформлено более 325 тысяч "Пушкинских карт" с января этого года. Наибольшим спросом у молодых людей пользуются спектакли, концерты и кино", – приводятся слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.На данный момент в Московской области в программе "Пушкинской карты" участвуют 334 организации культуры. Всего в Московской области за 2022 год по Пушкинской карте продано почти 184 тысяч билетов, из них в кино более 71 тысячи билетов."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20221123/proverki-1833655362.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), музеи