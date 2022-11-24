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Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2022
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:49
2022-11-24T10:49
2022-11-24T10:49
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коломна
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Сезон водной пассажирской навигации завершился в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Последний рейс на региональном водном маршруте теплоход "Стриж-7" совершил 20 ноября. Всего с начала навигации в Коломне, Серпухове и Лыткарине было перевезено свыше 30 тысяч человек."Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине – более 18,3 тысяч пассажиров, в Серпухове и Коломне за сезон перевезено свыше 12,3 тысяч человек", – сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2023 года. Перевозки будут организованы по трём маршрутам: "Причал Бочманово"– причал "Притыка" на судне "Причал "Серпухов" – причал "Сады"", "Причал "Лыткарино" до деревни Андреевское".
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РИА Новости
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серпухов, московская область (подмосковье), коломна, алексей гержик
Новости Подмосковья, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Коломна, Алексей Гержик