Рейтинг@Mail.ru
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833857976.html
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2022
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье
Сезон водной пассажирской навигации завершился в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:49
2022-11-24T10:49
новости подмосковья
серпухов
московская область (подмосковье)
коломна
алексей гержик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32107/94/321079454_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_4e394f1aaa7d077d045b2144d59e886a.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Сезон водной пассажирской навигации завершился в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Последний рейс на региональном водном маршруте теплоход "Стриж-7" совершил 20 ноября. Всего с начала навигации в Коломне, Серпухове и Лыткарине было перевезено свыше 30 тысяч человек."Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине – более 18,3 тысяч пассажиров, в Серпухове и Коломне за сезон перевезено свыше 12,3 тысяч человек", – сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2023 года. Перевозки будут организованы по трём маршрутам: "Причал Бочманово"– причал "Притыка" на судне "Причал "Серпухов" – причал "Сады"", "Причал "Лыткарино" до деревни Андреевское".
https://ria.ru/20221121/katki-1833066411.html
серпухов
московская область (подмосковье)
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32107/94/321079454_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f2036ca9e57f93443bb4d5d591ebf84d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
серпухов, московская область (подмосковье), коломна, алексей гержик
Новости Подмосковья, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Коломна, Алексей Гержик
10:49 24.11.2022
 

Сезон водной пассажирской навигации завершился в Подмосковье

© РИА Новости / Александр РациморПодмосковье
Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Александр Рацимор
Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Сезон водной пассажирской навигации завершился в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Последний рейс на региональном водном маршруте теплоход "Стриж-7" совершил 20 ноября. Всего с начала навигации в Коломне, Серпухове и Лыткарине было перевезено свыше 30 тысяч человек.
Каток. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 13:31Новости Подмосковья
В Подмосковье текущей зимой будут работать свыше 750 различных катков
"Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине – более 18,3 тысяч пассажиров, в Серпухове и Коломне за сезон перевезено свыше 12,3 тысяч человек", – сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2023 года. Перевозки будут организованы по трём маршрутам: "Причал Бочманово"– причал "Притыка" на судне "Причал "Серпухов" – причал "Сады"", "Причал "Лыткарино" до деревни Андреевское".
 
Новости ПодмосковьяСерпуховМосковская область (Подмосковье)КоломнаАлексей Гержик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала