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Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833855661.html
Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО
Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2022
Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:41
2022-11-24T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке."У нас прилично желающих – две тысячи человек только за последнее время, многие хотят служить именно в вашем подразделении так как многое зависит от командира, подготовки, слаженности", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833854958.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
10:41 24.11.2022
 

Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.
Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:39Новости Подмосковья
Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией
"У нас прилично желающих – две тысячи человек только за последнее время, многие хотят служить именно в вашем подразделении так как многое зависит от командира, подготовки, слаженности", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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