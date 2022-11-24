https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833855661.html

Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО

Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2022

Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:41

2022-11-24T10:41

2022-11-24T10:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке."У нас прилично желающих – две тысячи человек только за последнее время, многие хотят служить именно в вашем подразделении так как многое зависит от командира, подготовки, слаженности", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833854958.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев