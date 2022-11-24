https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833855661.html
Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО
Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2022
Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:41
2022-11-24T10:41
2022-11-24T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке."У нас прилично желающих – две тысячи человек только за последнее время, многие хотят служить именно в вашем подразделении так как многое зависит от командира, подготовки, слаженности", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833854958.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев