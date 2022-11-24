https://ria.ru/20221124/podderzhka-1834058591.html

Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей

Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 24.11.2022

Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей

Тверские власти разработали и ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:32

2022-11-24T19:32

2022-11-24T19:32

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Тверские власти разработали и ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба областного правительства.Среди новых направлений - стимулирование увеличения производства масличных культур. На эти цели на 2022 год предусмотрены 20,2 миллиона рублей. Аграриям возмещается часть затрат на производство масличных культур по ставке 3710 рублей на 1 тонну прироста объема производства масличных культур. Также для сельхозпроизводителей предусматривается возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Общий объём финансирования по этому направлению составляет 5,4 миллиона рублей. Ставка субсидии - 2100 рублей в расчёте на 1 тонну произведенных и реализованных зерновых культур."Поддержку аграриев глава региона Игорь Руденя считает важным звеном в рамках задач по обеспечению продовольственной независимости страны", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221108/selkhozproizvodstvo-1830033685.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, экономика