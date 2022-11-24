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Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 24.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221124/podderzhka-1834058591.html
Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей
Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 24.11.2022
Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей
Тверские власти разработали и ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:32
2022-11-24T19:32
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Тверские власти разработали и ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба областного правительства.Среди новых направлений - стимулирование увеличения производства масличных культур. На эти цели на 2022 год предусмотрены 20,2 миллиона рублей. Аграриям возмещается часть затрат на производство масличных культур по ставке 3710 рублей на 1 тонну прироста объема производства масличных культур. Также для сельхозпроизводителей предусматривается возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Общий объём финансирования по этому направлению составляет 5,4 миллиона рублей. Ставка субсидии - 2100 рублей в расчёте на 1 тонну произведенных и реализованных зерновых культур."Поддержку аграриев глава региона Игорь Руденя считает важным звеном в рамках задач по обеспечению продовольственной независимости страны", - отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, экономика
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика
19:32 24.11.2022
 

Тверские власти ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЦветение масличных культур
Цветение масличных культур - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цветение масличных культур
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Тверские власти разработали и ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Среди новых направлений - стимулирование увеличения производства масличных культур. На эти цели на 2022 год предусмотрены 20,2 миллиона рублей. Аграриям возмещается часть затрат на производство масличных культур по ставке 3710 рублей на 1 тонну прироста объема производства масличных культур. Также для сельхозпроизводителей предусматривается возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Общий объём финансирования по этому направлению составляет 5,4 миллиона рублей. Ставка субсидии - 2100 рублей в расчёте на 1 тонну произведенных и реализованных зерновых культур.
"Поддержку аграриев глава региона Игорь Руденя считает важным звеном в рамках задач по обеспечению продовольственной независимости страны", - отметили в пресс-службе.
Сельскохозяйственная продукция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 17:50Тверская область
В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
 
 
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