https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833987096.html

Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний

Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний - РИА Новости, 24.11.2022

Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний

Президент РФ Владимир Путин предложил альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать дополнительные меры поддержки технологических компаний и стартапов. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:00

2022-11-24T16:00

2022-11-24T16:00

владимир путин

россия

сбер

технологии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать дополнительные меры поддержки технологических компаний и стартапов."Считаю необходимым дальше усиливать поддержку технологических компаний и стартапов и предлагаю альянсу ( в сфере искусственного интеллекта) внести свои конкретные предложения на этот счёт", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/vuz-1833985499.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, сбер, технологии, искусственный интеллект