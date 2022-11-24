https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833987096.html
Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний
Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний - РИА Новости, 24.11.2022
Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний
Президент РФ Владимир Путин предложил альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать дополнительные меры поддержки технологических компаний и стартапов. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:00
владимир путин
россия
сбер
технологии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать дополнительные меры поддержки технологических компаний и стартапов."Считаю необходимым дальше усиливать поддержку технологических компаний и стартапов и предлагаю альянсу ( в сфере искусственного интеллекта) внести свои конкретные предложения на этот счёт", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/vuz-1833985499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сбер, технологии, искусственный интеллект
Владимир Путин, Россия, Сбер, Технологии, Искусственный интеллект
Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний
Путин предложил разработать новые меры поддержки технологических компаний и стартапов