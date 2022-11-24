https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833789088.html

Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП

Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 24.11.2022

Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП

Корпорация МСП (КМСП) помогла нижегородской судоходной компании получить финансирование на модернизацию флота, сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:00

2022-11-24T10:00

2022-11-24T11:45

корпорация мсп

александр исаевич

россия

нижегородская область

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла нижегородской судоходной компании получить финансирование на модернизацию флота, сообщает пресс-служба института развития.Компания "Волго-Балтийский флот" получила в одном из крупнейших российских банков кредит на сумму 150 миллионов рублей в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной Программы стимулирования кредитования и Программы 1764), оператором которой выступает КМСП. Кредит обеспечен гарантией региональной гарантийной организации (РГО) Нижегородской области на сумму 35 миллионов рублей.Полученные средства компания планирует направить на обновление агрегатов, плановый ремонт и модернизацию судов, что позволит продлить сроки эксплуатации и расширить географию работы флота.Судоходное предприятие "Волго-Балтийский флот" перевозит грузы речным и морским транспортом преимущественно в европейской части РФ и доставляет их во все порты единой глубоководной системы страны, а также прибрежные районы Белого, Баренцева, Каспийского, Азовского, Черного морей. Компания дополнительно предоставляет услуги судоремонта и разработки документации на проведение ремонта, модернизацию и переоборудование судов.Программа льготного инвестиционного кредитования, стартовавшая летом 2022 года, рассчитана на производственные предприятия, компании сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. В рамках одной программы были объединены Программа 1764, реализуемая в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, и программа стимулирования кредитования от Банка России и Корпорации МСП. Получить кредит на инвестиционные цели под 2,5% и 4% годовых предприниматели могут в любом из 48 банков – участников программы.

https://ria.ru/20220921/kreditovanie-1818330001.html

https://ria.ru/20220907/kreditovanie-1815106228.html

россия

нижегородская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, нижегородская область, новости компаний - экономика