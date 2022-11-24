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Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 24.11.2022
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Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП
Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 24.11.2022
Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП
Корпорация МСП (КМСП) помогла нижегородской судоходной компании получить финансирование на модернизацию флота, сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:00
2022-11-24T11:45
корпорация мсп
александр исаевич
россия
нижегородская область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла нижегородской судоходной компании получить финансирование на модернизацию флота, сообщает пресс-служба института развития.Компания "Волго-Балтийский флот" получила в одном из крупнейших российских банков кредит на сумму 150 миллионов рублей в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной Программы стимулирования кредитования и Программы 1764), оператором которой выступает КМСП. Кредит обеспечен гарантией региональной гарантийной организации (РГО) Нижегородской области на сумму 35 миллионов рублей.Полученные средства компания планирует направить на обновление агрегатов, плановый ремонт и модернизацию судов, что позволит продлить сроки эксплуатации и расширить географию работы флота.Судоходное предприятие "Волго-Балтийский флот" перевозит грузы речным и морским транспортом преимущественно в европейской части РФ и доставляет их во все порты единой глубоководной системы страны, а также прибрежные районы Белого, Баренцева, Каспийского, Азовского, Черного морей. Компания дополнительно предоставляет услуги судоремонта и разработки документации на проведение ремонта, модернизацию и переоборудование судов.Программа льготного инвестиционного кредитования, стартовавшая летом 2022 года, рассчитана на производственные предприятия, компании сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. В рамках одной программы были объединены Программа 1764, реализуемая в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, и программа стимулирования кредитования от Банка России и Корпорации МСП. Получить кредит на инвестиционные цели под 2,5% и 4% годовых предприниматели могут в любом из 48 банков – участников программы.
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корпорация мсп, александр исаевич, россия, нижегородская область, новости компаний - экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Нижегородская область, Новости компаний - Экономика
10:00 24.11.2022 (обновлено: 11:45 24.11.2022)
 

Судоходная компания модернизирует флот при поддержке Корпорации МСП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла нижегородской судоходной компании получить финансирование на модернизацию флота, сообщает пресс-служба института развития.
Компания "Волго-Балтийский флот" получила в одном из крупнейших российских банков кредит на сумму 150 миллионов рублей в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной Программы стимулирования кредитования и Программы 1764), оператором которой выступает КМСП. Кредит обеспечен гарантией региональной гарантийной организации (РГО) Нижегородской области на сумму 35 миллионов рублей.

"В текущих экономических условиях эффективность логистических цепочек крайне важна. Финансовое плечо при использовании инструментов господдержки малого и среднего бизнеса сейчас весьма востребовано. Как институт развития мы готовы предоставлять широкий набор мер поддержки, чтобы максимально расширить доступ предпринимателей к финансированию на выгодных условиях. Вместе с бизнесом, на условиях широкой обратной связи, мы продолжаем развивать и модернизировать перечень наших услуг, чтобы компании могли реализовывать проекты любой сложности", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

Полученные средства компания планирует направить на обновление агрегатов, плановый ремонт и модернизацию судов, что позволит продлить сроки эксплуатации и расширить географию работы флота.
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"При помощи программ господдержки мы получили средства на выгодных условиях. Теперь мы, например, сможем приобрести новые дизель-генераторы. Вместе с тем, что крайне важно, мы проведем не только плановый ремонт, но и модернизацию судов", – отметил генеральный директор ООО "Волго-Балтийский флот" Роман Фролов, добавив, что проект позволит компании обеспечить бесперебойность работы флота, сократить время простоя судов, повысить безопасность перевозок.
Судоходное предприятие "Волго-Балтийский флот" перевозит грузы речным и морским транспортом преимущественно в европейской части РФ и доставляет их во все порты единой глубоководной системы страны, а также прибрежные районы Белого, Баренцева, Каспийского, Азовского, Черного морей. Компания дополнительно предоставляет услуги судоремонта и разработки документации на проведение ремонта, модернизацию и переоборудование судов.
Программа льготного инвестиционного кредитования, стартовавшая летом 2022 года, рассчитана на производственные предприятия, компании сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. В рамках одной программы были объединены Программа 1764, реализуемая в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, и программа стимулирования кредитования от Банка России и Корпорации МСП. Получить кредит на инвестиционные цели под 2,5% и 4% годовых предприниматели могут в любом из 48 банков – участников программы.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичРоссияНижегородская областьНовости компаний - Экономика
 
 
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