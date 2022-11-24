https://ria.ru/20221124/pamyatniki-1834007822.html

Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников

Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников - РИА Новости, 24.11.2022

Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить планы Эстонии по сносу более 240 советских памятников, сообщает СК РФ в своем... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:50

2022-11-24T16:50

2022-11-24T16:50

александр бастрыкин

россия

эстония

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить планы Эстонии по сносу более 240 советских памятников, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале."В одном из иностранных СМИ сообщается, что комиссия при государственной канцелярии Эстонии составила список из подлежащих сносу более 240 памятников, в том числе надгробных плит, содержащих советские символы… Бастрыкин поручил организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию", - говорится в релизе.Отмечается, что в рамках проверки следователи оценят действия причастных к сносу.Ранее пресс-служба эстонского правительства сообщила, что государственная канцелярия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена советская символика, из них 244 подлежат сносу или замене - и уже убрано 56 памятников.

https://ria.ru/20221123/bunker-1833764629.html

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эстония

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александр бастрыкин, россия, эстония, следственный комитет россии (ск рф)