Рейтинг@Mail.ru
Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/pamyatniki-1834007822.html
Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников
Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников - РИА Новости, 24.11.2022
Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить планы Эстонии по сносу более 240 советских памятников, сообщает СК РФ в своем... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:50
2022-11-24T16:50
александр бастрыкин
россия
эстония
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить планы Эстонии по сносу более 240 советских памятников, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале."В одном из иностранных СМИ сообщается, что комиссия при государственной канцелярии Эстонии составила список из подлежащих сносу более 240 памятников, в том числе надгробных плит, содержащих советские символы… Бастрыкин поручил организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию", - говорится в релизе.Отмечается, что в рамках проверки следователи оценят действия причастных к сносу.Ранее пресс-служба эстонского правительства сообщила, что государственная канцелярия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена советская символика, из них 244 подлежат сносу или замене - и уже убрано 56 памятников.
https://ria.ru/20221123/bunker-1833764629.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бастрыкин, россия, эстония, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Россия, Эстония, Следственный комитет России (СК РФ)
16:50 24.11.2022
 
Следственный комитет оценит планы Эстонии по сносу 240 советских памятников

Бастрыкин поручил изучить планы Эстонии по сносу более 240 советских памятников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить планы Эстонии по сносу более 240 советских памятников, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
"В одном из иностранных СМИ сообщается, что комиссия при государственной канцелярии Эстонии составила список из подлежащих сносу более 240 памятников, в том числе надгробных плит, содержащих советские символы… Бастрыкин поручил организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию", - говорится в релизе.
Отмечается, что в рамках проверки следователи оценят действия причастных к сносу.
Ранее пресс-служба эстонского правительства сообщила, что государственная канцелярия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена советская символика, из них 244 подлежат сносу или замене - и уже убрано 56 памятников.
Полиция на месте, где два жителя Поморского воеводства повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 18:51
Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник
 
Александр БастрыкинРоссияЭстонияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала