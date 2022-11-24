https://ria.ru/20221124/otnosheniya-1833851790.html

Отношения Белграда и Приштины ухудшатся зимой, считает эксперт

Отношения Белграда и Приштины ухудшатся зимой, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2022

Отношения Белграда и Приштины ухудшатся зимой, считает эксперт

Договоренности властей Сербии и самопровозглашенного Косово не носят окончательного характера, а лишь откладывают конфликт на время, следующего обострения можно РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:25

2022-11-24T10:25

2022-11-24T10:25

в мире

альбин курти

жозеп боррель

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косово

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сербия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Договоренности властей Сербии и самопровозглашенного Косово не носят окончательного характера, а лишь откладывают конфликт на время, следующего обострения можно ждать в январе-феврале, считает российский балканист, профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина."Даже если мы говорим только о конфликте по регистрационным номерам, то взята лишь передышка при посредничестве международных структур и Вашингтона… Конкретные сроки (нового обострения) носят умозрительный характер, но если мы будем отталкиваться от тех сроков, которые были до этого заданы, как точки кипения, то вторая точка кипения, когда косовары планировали не только выписывать, но и собирать штрафы за нерегистрационные знаки неизмененные, то это была дата 21 января", - заявила Энтина РИА Новости.Она напомнила, что в период с 21 ноября 2022 года по 21 января 2023 года предполагалось выписывать штрафы, а с 21 января предполагалось вводить более серьезные меры для тех, кто получил штрафы, но их не оплатил и не перерегистрировал знаки."Соответственно, первая потенциальная точка кипения все равно придется где-то после новогодних праздников, на 20-е числа января. Определенно можно говорить о том, что будет эскалация напряженности и попытки новых провокаций со стороны Приштины под 15-летие годовщины самопровозглашения – 17 февраля (2023 года). Соответственно, это плавно перетечет в годовщину нашей СВО на Украине, премьер Косово Альбин Курти уверенно эту дату эксплуатирует, поскольку она будет символической не только для него, но и для коллективного Запада. Поэтому под нее косовары гарантировано что-то будут подводить", - прогнозирует она.Энтина отметила, что очередному обострению будут способствовать и настроения среди простых жителей самопровозглашенного Косово – недовольство сербского населения и рост национализма среди косоваров. Нынешние договоренности носят временный характер, считает российский эксперт."Удалось достичь такой формулировки, которая ничем не отличается от всех предыдущих договоренностей между Белградом и Приштиной, включая крепость этих договоренностей", - отмечает Энтина.По ее оценке, договоренности позволили властям Белграда сохранить лицо, что в условиях, близких к скатыванию в вооруженный конфликт, достигнут некий компромисс и что Белграду удалось немного "подвинуть" косоваров."На практике ситуация другая… Сербия прекращает некоторую часть своих полномочий над территорией, которую она по конституции и эмоционально считает частью своего государства. В то время как Приштина берет некоторый временной лаг на реализацию своих решений. Для сербов это означает оттягивание ситуации, когда их окончательно прижмут к стенке. По сути, это отрезание сербского "хвоста" по частям", - считает она.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений. В госдепе США заявили, что приветствуют договоренность Белграда и Приштины о номерных знаках и ждут дальнейшего налаживания отношений.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что окончательная нормализация отношений Белграда и Приштины в смысле признания независимости самопровозглашенной республики Косово не стоит в повестке переговоров под эгидой Евросоюза.

https://ria.ru/20221124/soglashenie-1833812471.html

https://ria.ru/20221123/protesty-1833755535.html

https://ria.ru/20221122/kosovo-1833370322.html

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html

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в мире, альбин курти, жозеп боррель, белград (город), приштина, косово, евросоюз, сербия