https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833818081.html
В Южной Корее после пластической операции умерла россиянка
В Южной Корее после пластической операции умерла россиянка - РИА Новости, 24.11.2022
В Южной Корее после пластической операции умерла россиянка
Россиянка умерла в Южной Корее после пластической операции по подтяжке лица, сообщает местное агентство News1 со ссылкой на данные правоохранительных органов. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T04:05
2022-11-24T04:05
2022-11-24T04:05
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южная корея
сеул
здравоохранение
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россиянка умерла в Южной Корее после пластической операции по подтяжке лица, сообщает местное агентство News1 со ссылкой на данные правоохранительных органов.Операция проходила 21 ноября в одной из профильных клиник в районе Каннам в центре Сеула.Во ходе реабилитации 40-летней россиянке стало плохо, о чем она сказала персонало. Состояние пациентки быстро ухудшилось, ей стало тяжело дышать. В клинику вызвали реанимационную бригаду, пациентку попытались доставить в ближайшую крупную больницу, но она в итоге скончалась."Для установления обстоятельств случившегося планируется подать заявление на проведение вскрытия. Будут расследованы действия сотрудников больницы, в том числе оперировавшего хирурга, анестезиолога, медсестер", — заявили полицейские.Южная Корея широко известна во всем мире как один из главных центров пластической хирургии.
https://sn.ria.ru/20220302/plastika-1776019762.html
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в мире, южная корея, сеул, здравоохранение, россия
В мире, Южная Корея, Сеул, Здравоохранение, Россия
В Южной Корее после пластической операции умерла россиянка
В Южной Корее после операции по подтяжке лица умерла 40-летняя россиянка