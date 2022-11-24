https://ria.ru/20221124/nissan-1833845973.html

НАМИ приобрел все российские активы Nissan

НАМИ приобрел все российские активы Nissan - РИА Новости, 24.11.2022

НАМИ приобрел все российские активы Nissan

ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, сообщили РИА Новости в пресс-службе научного центра. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:56

2022-11-24T09:56

2022-11-24T13:21

экономика

санкт-петербург

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

nissan motor

москва

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, сообщили РИА Новости в пресс-службе научного центра.Частью соглашения стала покупка завода в Санкт-Петербурге, который остановили в марте после начала российской спецоперации на Украине, и центра продаж и маркетинга в Москве."Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", — добавили в научном центре.НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия. Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет. Сумма сделки официально не раскрывалась. Неизвестно, стала ли она символической, как было с Renault.Nissan оценивал свои единовременные убытки в связи с уходом из России примерно в 686 миллионов долларов.Завод компании заработал в Санкт-Петербурге в 2009 году. На нем велся выпуск моделей X-Trail и Qashquai. Производственные мощности предприятия — сто тысяч автомобилей в год, в 2021 году было произведено 43 тысячи машин. На заводе работают две тысячи человек.

https://ria.ru/20221123/moskvich-1833606555.html

https://ria.ru/20221122/nami-1833264238.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), nissan motor, москва, россия