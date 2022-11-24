09:56 24.11.2022 (обновлено: 13:21 24.11.2022)
НАМИ приобрел все российские активы Nissan
НАМИ закрыл сделку по покупке всех российских активов Nissan, включая завод в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗавод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге
Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, сообщили РИА Новости в пресс-службе научного центра.
"ФГУП "НАМИ" и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус". В результате сделки сто процентов активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — говорится в сообщении.
Частью соглашения стала покупка завода в Санкт-Петербурге, который остановили в марте после начала российской спецоперации на Украине, и центра продаж и маркетинга в Москве.
"Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", — добавили в научном центре.
НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия. Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.
Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет. Сумма сделки официально не раскрывалась. Неизвестно, стала ли она символической, как было с Renault.
Nissan оценивал свои единовременные убытки в связи с уходом из России примерно в 686 миллионов долларов.
Nissan оценивал свои единовременные убытки в связи с уходом из России примерно в 686 миллионов долларов.
Завод компании заработал в Санкт-Петербурге в 2009 году. На нем велся выпуск моделей X-Trail и Qashquai. Производственные мощности предприятия — сто тысяч автомобилей в год, в 2021 году было произведено 43 тысячи машин. На заводе работают две тысячи человек.
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