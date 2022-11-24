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НАМИ приобрел все российские активы Nissan - РИА Новости, 24.11.2022
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НАМИ приобрел все российские активы Nissan
НАМИ приобрел все российские активы Nissan - РИА Новости, 24.11.2022
НАМИ приобрел все российские активы Nissan
ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, сообщили РИА Новости в пресс-службе научного центра. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:56
2022-11-24T13:21
экономика
санкт-петербург
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
nissan motor
москва
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, сообщили РИА Новости в пресс-службе научного центра.Частью соглашения стала покупка завода в Санкт-Петербурге, который остановили в марте после начала российской спецоперации на Украине, и центра продаж и маркетинга в Москве."Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", — добавили в научном центре.НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия. Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет. Сумма сделки официально не раскрывалась. Неизвестно, стала ли она символической, как было с Renault.Nissan оценивал свои единовременные убытки в связи с уходом из России примерно в 686 миллионов долларов.Завод компании заработал в Санкт-Петербурге в 2009 году. На нем велся выпуск моделей X-Trail и Qashquai. Производственные мощности предприятия — сто тысяч автомобилей в год, в 2021 году было произведено 43 тысячи машин. На заводе работают две тысячи человек.
https://ria.ru/20221123/moskvich-1833606555.html
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экономика, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), nissan motor, москва, россия
Экономика, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Nissan Motor, Москва, Россия
09:56 24.11.2022 (обновлено: 13:21 24.11.2022)
 
НАМИ приобрел все российские активы Nissan

НАМИ закрыл сделку по покупке всех российских активов Nissan, включая завод в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗавод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге
Завод Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, сообщили РИА Новости в пресс-службе научного центра.

"ФГУП "НАМИ" и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус". В результате сделки сто процентов активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — говорится в сообщении.

Частью соглашения стала покупка завода в Санкт-Петербурге, который остановили в марте после начала российской спецоперации на Украине, и центра продаж и маркетинга в Москве.
"Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", — добавили в научном центре.
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НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия. Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.
Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет. Сумма сделки официально не раскрывалась. Неизвестно, стала ли она символической, как было с Renault.

Nissan оценивал свои единовременные убытки в связи с уходом из России примерно в 686 миллионов долларов.
Завод компании заработал в Санкт-Петербурге в 2009 году. На нем велся выпуск моделей X-Trail и Qashquai. Производственные мощности предприятия — сто тысяч автомобилей в год, в 2021 году было произведено 43 тысячи машин. На заводе работают две тысячи человек.
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