Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ
Путин поручил правительству и АП подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ и правительству России вместе с компаниями искусственного интеллекта подготовить проект указа по изменениям в национальную стратегию развития искусственного интеллекта.
"Именно такие приоритеты считаю необходимым зафиксировать и в обновлённой национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Прошу в этой связи администрацию президента совместно с правительством и альянсом... компаний искусственного интеллекта подготовить соответствующий проект указа. Вместе посмотрим и примем его", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Он подчеркнул, что Россия должна быть способна к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета страны и всего общества.