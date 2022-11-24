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Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ
Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ
Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ и правительству России вместе с компаниями искусственного интеллекта подготовить проект... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:53
2022-11-24T15:53
технологии
владимир путин
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ и правительству России вместе с компаниями искусственного интеллекта подготовить проект указа по изменениям в национальную стратегию развития искусственного интеллекта."Именно такие приоритеты считаю необходимым зафиксировать и в обновлённой национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Прошу в этой связи администрацию президента совместно с правительством и альянсом... компаний искусственного интеллекта подготовить соответствующий проект указа. Вместе посмотрим и примем его", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он подчеркнул, что Россия должна быть способна к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета страны и всего общества.
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технологии, владимир путин, россия, сбер
Технологии, Владимир Путин, Россия, Сбер
15:53 24.11.2022
 
Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ

Путин поручил правительству и АП подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ и правительству России вместе с компаниями искусственного интеллекта подготовить проект указа по изменениям в национальную стратегию развития искусственного интеллекта.
"Именно такие приоритеты считаю необходимым зафиксировать и в обновлённой национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Прошу в этой связи администрацию президента совместно с правительством и альянсом... компаний искусственного интеллекта подготовить соответствующий проект указа. Вместе посмотрим и примем его", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Он подчеркнул, что Россия должна быть способна к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета страны и всего общества.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:39
Путин похвалил разработки российских компаний в сфере ИИ
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссияСбер
 
 
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