https://ria.ru/20221124/natsstrategiya-1833985120.html

Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ

Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2022

Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ

Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ и правительству России вместе с компаниями искусственного интеллекта подготовить проект... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:53

2022-11-24T15:53

2022-11-24T15:53

технологии

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава государства Владимир Путин поручил администрации президента РФ и правительству России вместе с компаниями искусственного интеллекта подготовить проект указа по изменениям в национальную стратегию развития искусственного интеллекта."Именно такие приоритеты считаю необходимым зафиксировать и в обновлённой национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Прошу в этой связи администрацию президента совместно с правительством и альянсом... компаний искусственного интеллекта подготовить соответствующий проект указа. Вместе посмотрим и примем его", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он подчеркнул, что Россия должна быть способна к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета страны и всего общества.

https://ria.ru/20221124/razrabotki-1833980222.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, владимир путин, россия, сбер