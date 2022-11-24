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Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава" - РИА Новости, 24.11.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221124/nagrada-1834071245.html
Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"
Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава" - РИА Новости, 24.11.2022
Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:45
2022-11-24T20:45
удмуртская республика
общество
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери."У Анны Волковой 7 детей: четверо – собственные, трое – опекаемые, все – свои). Елена Корепанова вырастила троих парней. Все получили высшее военное образование и сейчас защищают Родину. Старший, Максим, награжден медалями "За отвагу", "За отличие в военной службе", "За службу в морской пехоте". Сегодня сыновья прислали маме видеопривет, обещали собраться дома и вместе поздравить ее с заслуженной наградой", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что 20 многодетным матерям вручил почетный знак "Материнская слава". "Эта награда существует в нашей республике уже 17 лет. Ею отмечены больше семисот многодетных мам, достойно воспитавших своих детей. Поздравляю всех женщин, кому выпало счастье материнства, с прекрасным праздником – Днем матери. Здоровья вам и вашим семьям, любви, терпения и сил, ведь мамин труд совсем непрост. Спасибо за все победы ваших детей. Это ваши победы", - добавил Бречалов.
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удмуртская республика (удмуртия)
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общество, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
20:45 24.11.2022
 
Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"

Глава Удмуртии Бречалов наградил местных жительниц почетным знаком "Материнская слава"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери.
"У Анны Волковой 7 детей: четверо – собственные, трое – опекаемые, все – свои). Елена Корепанова вырастила троих парней. Все получили высшее военное образование и сейчас защищают Родину. Старший, Максим, награжден медалями "За отвагу", "За отличие в военной службе", "За службу в морской пехоте". Сегодня сыновья прислали маме видеопривет, обещали собраться дома и вместе поздравить ее с заслуженной наградой", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что 20 многодетным матерям вручил почетный знак "Материнская слава". "Эта награда существует в нашей республике уже 17 лет. Ею отмечены больше семисот многодетных мам, достойно воспитавших своих детей. Поздравляю всех женщин, кому выпало счастье материнства, с прекрасным праздником – Днем матери. Здоровья вам и вашим семьям, любви, терпения и сил, ведь мамин труд совсем непрост. Спасибо за все победы ваших детей. Это ваши победы", - добавил Бречалов.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 12:56Удмуртская Республика
Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии
 
Удмуртская РеспубликаОбществоАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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