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Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"
Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава" - РИА Новости, 24.11.2022
Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:45
2022-11-24T20:45
2022-11-24T20:45
удмуртская республика
общество
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери."У Анны Волковой 7 детей: четверо – собственные, трое – опекаемые, все – свои). Елена Корепанова вырастила троих парней. Все получили высшее военное образование и сейчас защищают Родину. Старший, Максим, награжден медалями "За отвагу", "За отличие в военной службе", "За службу в морской пехоте". Сегодня сыновья прислали маме видеопривет, обещали собраться дома и вместе поздравить ее с заслуженной наградой", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что 20 многодетным матерям вручил почетный знак "Материнская слава". "Эта награда существует в нашей республике уже 17 лет. Ею отмечены больше семисот многодетных мам, достойно воспитавших своих детей. Поздравляю всех женщин, кому выпало счастье материнства, с прекрасным праздником – Днем матери. Здоровья вам и вашим семьям, любви, терпения и сил, ведь мамин труд совсем непрост. Спасибо за все победы ваших детей. Это ваши победы", - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20221122/kredity-1833321253.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"
Глава Удмуртии Бречалов наградил местных жительниц почетным знаком "Материнская слава"
УФА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери.
"У Анны Волковой 7 детей: четверо – собственные, трое – опекаемые, все – свои). Елена Корепанова вырастила троих парней. Все получили высшее военное образование и сейчас защищают Родину. Старший, Максим, награжден медалями "За отвагу", "За отличие в военной службе", "За службу в морской пехоте". Сегодня сыновья прислали маме видеопривет, обещали собраться дома и вместе поздравить ее с заслуженной наградой", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что 20 многодетным матерям вручил почетный знак "Материнская слава". "Эта награда существует в нашей республике уже 17 лет. Ею отмечены больше семисот многодетных мам, достойно воспитавших своих детей. Поздравляю всех женщин, кому выпало счастье материнства, с прекрасным праздником – Днем матери. Здоровья вам и вашим семьям, любви, терпения и сил, ведь мамин труд совсем непрост. Спасибо за все победы ваших детей. Это ваши победы", - добавил Бречалов.