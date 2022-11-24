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Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"

Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава" - РИА Новости, 24.11.2022

Бречалов наградил жительниц Удмуртии почетным знаком "Материнская слава"

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:45

2022-11-24T20:45

2022-11-24T20:45

удмуртская республика

общество

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о матерях Удмуртии, которым вручил почетные знаки "Материнская слава" в преддверии Дня матери."У Анны Волковой 7 детей: четверо – собственные, трое – опекаемые, все – свои). Елена Корепанова вырастила троих парней. Все получили высшее военное образование и сейчас защищают Родину. Старший, Максим, награжден медалями "За отвагу", "За отличие в военной службе", "За службу в морской пехоте". Сегодня сыновья прислали маме видеопривет, обещали собраться дома и вместе поздравить ее с заслуженной наградой", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что 20 многодетным матерям вручил почетный знак "Материнская слава". "Эта награда существует в нашей республике уже 17 лет. Ею отмечены больше семисот многодетных мам, достойно воспитавших своих детей. Поздравляю всех женщин, кому выпало счастье материнства, с прекрасным праздником – Днем матери. Здоровья вам и вашим семьям, любви, терпения и сил, ведь мамин труд совсем непрост. Спасибо за все победы ваших детей. Это ваши победы", - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20221122/kredity-1833321253.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)