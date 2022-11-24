https://ria.ru/20221124/mobilizatsiya-1833818209.html

Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей

Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей - РИА Новости, 24.11.2022

Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей

По распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом, как... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T04:05

2022-11-24T04:05

2022-11-24T04:14

владимир зеленский

украина

киев

херсонская область

верховная рада украины

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/89/1044948987_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_cf1fb76ff2d4298ca27bc9102506fb8c.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 ноя – РИА Новости. По распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом, как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур в Херсонской области, сообщили российским силовикам украинские военные.Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.Он добавил, что такое происходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области."При этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают. В Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове – 30", – отметил он.По его словам, источники среди украинских военных пояснили, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины."За счет тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий. А режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины", - добавил сотрудник силовых структур.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831995567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826277672.html

украина

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, украина, киев, херсонская область , верховная рада украины, вооруженные силы украины