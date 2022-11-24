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Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей - РИА Новости, 24.11.2022
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Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей
Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей - РИА Новости, 24.11.2022
Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей
По распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом, как... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T04:05
2022-11-24T04:14
владимир зеленский
украина
киев
херсонская область
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 ноя – РИА Новости. По распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом, как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур в Херсонской области, сообщили российским силовикам украинские военные.Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.Он добавил, что такое происходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области."При этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают. В Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове – 30", – отметил он.По его словам, источники среди украинских военных пояснили, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины."За счет тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий. А режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины", - добавил сотрудник силовых структур.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831995567.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826277672.html
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владимир зеленский, украина, киев, херсонская область , верховная рада украины, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский, Украина, Киев, Херсонская область , Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
04:05 24.11.2022 (обновлено: 04:14 24.11.2022)
 
Источник: на Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей

ВСУ мобилизуют граждан в русскоязычных областях по распоряжению Зеленского

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию
Призывники в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 ноя – РИА Новости. По распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом, как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур в Херсонской области, сообщили российским силовикам украинские военные.
Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.
"По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что такое происходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 17:01Специальная военная операция на Украине
На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля
"При этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают. В Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове – 30", – отметил он.
По его словам, источники среди украинских военных пояснили, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины.
"За счет тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий. А режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины", - добавил сотрудник силовых структур.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:30В мире
СМИ: Киев планирует начать массовую мобилизацию на Украине
 
Владимир ЗеленскийУкраинаКиевХерсонская областьВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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