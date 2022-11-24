https://ria.ru/20221124/meropriyatiya-1833854664.html

В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных

В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных - РИА Новости, 24.11.2022

В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных

Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал организовать новогодние мероприятия для детей военных. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:37

2022-11-24T10:37

2022-11-24T10:37

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал организовать новогодние мероприятия для детей военных."Мы разговаривали с женами офицеров. Договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год, что чудеса, концерты мы обеспечим", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он также добавил, что в Подмосковье есть большой запрос на патриотическое воспитание в детских садах.

https://ria.ru/20221123/vorobev-1833723874.html

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество