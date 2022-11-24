https://ria.ru/20221124/meropriyatiya-1833854664.html
В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных
В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных - РИА Новости, 24.11.2022
В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных
Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал организовать новогодние мероприятия для детей военных. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:37
2022-11-24T10:37
2022-11-24T10:37
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал организовать новогодние мероприятия для детей военных."Мы разговаривали с женами офицеров. Договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год, что чудеса, концерты мы обеспечим", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он также добавил, что в Подмосковье есть большой запрос на патриотическое воспитание в детских садах.
https://ria.ru/20221123/vorobev-1833723874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество