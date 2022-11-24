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В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных - РИА Новости, 24.11.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных
В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных - РИА Новости, 24.11.2022
В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных
Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал организовать новогодние мероприятия для детей военных. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:37
2022-11-24T10:37
новости подмосковья
андрей воробьев
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общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал организовать новогодние мероприятия для детей военных."Мы разговаривали с женами офицеров. Договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год, что чудеса, концерты мы обеспечим", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он также добавил, что в Подмосковье есть большой запрос на патриотическое воспитание в детских садах.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество
10:37 24.11.2022
 

В Подмосковье организуют новогодние мероприятия для детей военных

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал организовать новогодние мероприятия для детей военных.
"Мы разговаривали с женами офицеров. Договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год, что чудеса, концерты мы обеспечим", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Андрей Воробьев навестил участников СВО, лечащихся в санатории Горки - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 16:57Новости Подмосковья
Андрей Воробьев навестил участников СВО, лечащихся в санатории "Горки"
Он также добавил, что в Подмосковье есть большой запрос на патриотическое воспитание в детских садах.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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