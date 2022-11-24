Рейтинг@Mail.ru
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221124/mammograf-1834041447.html
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево - РИА Новости, 24.11.2022
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево
Цифровой маммограф отечественного производства с функцией взятия биопсии заработал центральной районной больнице подмосковного Орехово-Зуево, говорится в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:32
2022-11-24T18:32
новости подмосковья
андрей воробьев
светлана стригункова
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834042387_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bad2e79290d31283f9aa077654b8d59d.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Цифровой маммограф отечественного производства с функцией взятия биопсии заработал центральной районной больнице подмосковного Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Аппарат закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На новом аппарате будут проводиться исследования пациенткам городского округа, а также пациенткам Центра амбулаторной онкологической помощи. В день планируется проводить до 40 исследований."Новый цифровой маммограф в Орехово-Зуевской больнице не только обладает высоким качеством изображения, позволяющим поводить точную диагностику заболеваний молочных желёз. Он также оснащен биопсийной приставкой, с помощью которой врач может тут же провести забор материала. На ремонт кабинета и закупку маммографа было направлено 34 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.Она добавила, что пройти маммографию в Подмосковье можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на прием к врачу можно на региональном портале государственных услуг или по телефону 122.
https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833937859.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834042387_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6718483197a21e5c28ba12e6c59fd579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, светлана стригункова , орехово-зуево, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Светлана Стригункова , Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье)
18:32 24.11.2022
 

Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЦифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Цифровой маммограф отечественного производства с функцией взятия биопсии заработал центральной районной больнице подмосковного Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Аппарат закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На новом аппарате будут проводиться исследования пациенткам городского округа, а также пациенткам Центра амбулаторной онкологической помощи. В день планируется проводить до 40 исследований.
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 13:52Новости Подмосковья
Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2023 год
"Новый цифровой маммограф в Орехово-Зуевской больнице не только обладает высоким качеством изображения, позволяющим поводить точную диагностику заболеваний молочных желёз. Он также оснащен биопсийной приставкой, с помощью которой врач может тут же провести забор материала. На ремонт кабинета и закупку маммографа было направлено 34 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
Она добавила, что пройти маммографию в Подмосковье можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на прием к врачу можно на региональном портале государственных услуг или по телефону 122.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевСветлана СтригунковаОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала