Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЦифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Цифровой маммограф отечественного производства с функцией взятия биопсии заработал центральной районной больнице подмосковного Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Аппарат закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На новом аппарате будут проводиться исследования пациенткам городского округа, а также пациенткам Центра амбулаторной онкологической помощи. В день планируется проводить до 40 исследований.
"Новый цифровой маммограф в Орехово-Зуевской больнице не только обладает высоким качеством изображения, позволяющим поводить точную диагностику заболеваний молочных желёз. Он также оснащен биопсийной приставкой, с помощью которой врач может тут же провести забор материала. На ремонт кабинета и закупку маммографа было направлено 34 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
Она добавила, что пройти маммографию в Подмосковье можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на прием к врачу можно на региональном портале государственных услуг или по телефону 122.