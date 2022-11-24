https://ria.ru/20221124/mammograf-1834041447.html

Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево

Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево - РИА Новости, 24.11.2022

Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево

Цифровой маммограф отечественного производства с функцией взятия биопсии заработал центральной районной больнице подмосковного Орехово-Зуево, говорится в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:32

2022-11-24T18:32

2022-11-24T18:32

новости подмосковья

андрей воробьев

светлана стригункова

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Цифровой маммограф отечественного производства с функцией взятия биопсии заработал центральной районной больнице подмосковного Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Аппарат закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На новом аппарате будут проводиться исследования пациенткам городского округа, а также пациенткам Центра амбулаторной онкологической помощи. В день планируется проводить до 40 исследований."Новый цифровой маммограф в Орехово-Зуевской больнице не только обладает высоким качеством изображения, позволяющим поводить точную диагностику заболеваний молочных желёз. Он также оснащен биопсийной приставкой, с помощью которой врач может тут же провести забор материала. На ремонт кабинета и закупку маммографа было направлено 34 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.Она добавила, что пройти маммографию в Подмосковье можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на прием к врачу можно на региональном портале государственных услуг или по телефону 122.

https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833937859.html

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, светлана стригункова , орехово-зуево, московская область (подмосковье)