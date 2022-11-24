https://ria.ru/20221124/limarenko-1833834785.html

Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР

Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР - РИА Новости, 24.11.2022

Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:13

2022-11-24T09:13

2022-11-24T09:13

политика

валерий лимаренко

дмитрий медведев

андрей турчак

сахалинская область

единая россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщается в Telegram-канале партии."Губернатор Сахалинской области избран секретарем регионального отделения Единой России", - говорится в сообщении.Отмечается, что кандидатура Лимаренко ранее была представлена председателем партии Дмитрием Медведевым.В своем выступлении на конференции регионального отделения губернатор рассказал о социальных проектах "Единой России" в регионе, помощи военнослужащим.Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что личное участие Лимаренко в кампании по выборам в Сахалинскую думу помогло "Единой России" улучшить результат 2017 года.

https://ria.ru/20221108/limarenko-1830002355.html

https://ria.ru/20221006/er-1821917266.html

сахалинская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, валерий лимаренко, дмитрий медведев, андрей турчак, сахалинская область, единая россия