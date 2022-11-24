https://ria.ru/20221124/limarenko-1833834785.html
Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР
Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР - РИА Новости, 24.11.2022
Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:13
2022-11-24T09:13
2022-11-24T09:13
политика
валерий лимаренко
дмитрий медведев
андрей турчак
сахалинская область
единая россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщается в Telegram-канале партии."Губернатор Сахалинской области избран секретарем регионального отделения Единой России", - говорится в сообщении.Отмечается, что кандидатура Лимаренко ранее была представлена председателем партии Дмитрием Медведевым.В своем выступлении на конференции регионального отделения губернатор рассказал о социальных проектах "Единой России" в регионе, помощи военнослужащим.Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что личное участие Лимаренко в кампании по выборам в Сахалинскую думу помогло "Единой России" улучшить результат 2017 года.
https://ria.ru/20221108/limarenko-1830002355.html
https://ria.ru/20221006/er-1821917266.html
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валерий лимаренко, дмитрий медведев, андрей турчак, сахалинская область, единая россия
Политика, Валерий Лимаренко, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Сахалинская область, Единая Россия
Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР
Губернатора Сахалинской области Лимаренко избрали секретарем регионального отделения ЕР