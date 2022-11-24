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Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР - РИА Новости, 24.11.2022
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Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР
Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР - РИА Новости, 24.11.2022
Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:13
2022-11-24T09:13
политика
валерий лимаренко
дмитрий медведев
андрей турчак
сахалинская область
единая россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщается в Telegram-канале партии."Губернатор Сахалинской области избран секретарем регионального отделения Единой России", - говорится в сообщении.Отмечается, что кандидатура Лимаренко ранее была представлена председателем партии Дмитрием Медведевым.В своем выступлении на конференции регионального отделения губернатор рассказал о социальных проектах "Единой России" в регионе, помощи военнослужащим.Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что личное участие Лимаренко в кампании по выборам в Сахалинскую думу помогло "Единой России" улучшить результат 2017 года.
https://ria.ru/20221108/limarenko-1830002355.html
https://ria.ru/20221006/er-1821917266.html
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политика, валерий лимаренко, дмитрий медведев, андрей турчак, сахалинская область, единая россия
Политика, Валерий Лимаренко, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Сахалинская область, Единая Россия
09:13 24.11.2022
 
Сахалинский губернатор стал секретарем регионального отделения ЕР

Губернатора Сахалинской области Лимаренко избрали секретарем регионального отделения ЕР

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщается в Telegram-канале партии.
"Губернатор Сахалинской области избран секретарем регионального отделения Единой России", - говорится в сообщении.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:17
Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР
Отмечается, что кандидатура Лимаренко ранее была представлена председателем партии Дмитрием Медведевым.
В своем выступлении на конференции регионального отделения губернатор рассказал о социальных проектах "Единой России" в регионе, помощи военнослужащим.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что личное участие Лимаренко в кампании по выборам в Сахалинскую думу помогло "Единой России" улучшить результат 2017 года.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:47
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
 
ПолитикаВалерий ЛимаренкоДмитрий МедведевАндрей ТурчакСахалинская областьЕдиная Россия
 
 
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