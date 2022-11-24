https://ria.ru/20221124/lgoty-1833791066.html
Вице-мэр Ефимов рассказал о льготах для автопрома
Вице-мэр Ефимов рассказал о льготах для автопрома - РИА Новости, 24.11.2022
Вице-мэр Ефимов рассказал о льготах для автопрома
Москва оказывает столичным производителям автомобилей и комплектующих разнообразные меры поддержки и предоставляет значительные льготы, заявил заммэра по... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:10
2022-11-24T11:10
2022-11-24T11:10
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва оказывает столичным производителям автомобилей и комплектующих разнообразные меры поддержки и предоставляет значительные льготы, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, сегодня в Москве работает 12 предприятий автомобильной промышленности, на которых заняты около девяти тысяч человек. Так, один завод в этом году начал выпуск деталей для легковых и коммерческих автомобилей. Второй завод, подписавший с Москвой договор об аренде земли за один рубль в год, будет производить пожарную технику.Помимо прочего, компании автопрома могут локализовать производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", получить статус резидентов и пользоваться льготами. Для них до 2% снижается налог на прибыль, обнуляются налоги на землю, имущество и транспорт. В этом году к резидентам столичной ОЭЗ присоединился производитель электрогрузовиков "Электромобили Мануфэкчуринг рус". Накануне мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным запустили серийную сборку автомобилей на заводе "Москвич". Столичные власти также заключили с ПАО "КамАЗ" соглашение в области развития легкового автомобильного транспорта.
https://ria.ru/20210701/lgoty-1739433608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Москва
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва оказывает столичным производителям автомобилей и комплектующих разнообразные меры поддержки и предоставляет значительные льготы, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, сегодня в Москве работает 12 предприятий автомобильной промышленности, на которых заняты около девяти тысяч человек.
"Часть из этих компаний воспользовалась различными мерами поддержки от города: им оказали помощь в размещении производств, предоставили субсидии на уплату лизинговых платежей и льготные кредиты на реализацию инвестпроектов. Два завода получили землю в аренду под дальнейшее развитие предприятий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше трех миллиардов рублей. Трудоустроиться на эти предприятия смогут более 400 человек", – сказал вице-мэр.
Так, один завод в этом году начал выпуск деталей для легковых и коммерческих автомобилей. Второй завод, подписавший с Москвой договор об аренде земли за один рубль в год, будет производить пожарную технику.
Помимо прочего, компании автопрома могут локализовать производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", получить статус резидентов и пользоваться льготами. Для них до 2% снижается налог на прибыль, обнуляются налоги на землю, имущество и транспорт. В этом году к резидентам столичной ОЭЗ присоединился производитель электрогрузовиков "Электромобили Мануфэкчуринг рус".
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин
вместе с заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым
и генеральным директором ПАО "КамАЗ
" Сергеем Когогиным
запустили серийную сборку автомобилей на заводе "Москвич". Столичные власти также заключили с ПАО "КамАЗ" соглашение в области развития легкового автомобильного транспорта.