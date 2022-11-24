https://ria.ru/20221124/lgoty-1833791066.html

Вице-мэр Ефимов рассказал о льготах для автопрома

Вице-мэр Ефимов рассказал о льготах для автопрома - РИА Новости, 24.11.2022

Вице-мэр Ефимов рассказал о льготах для автопрома

Москва оказывает столичным производителям автомобилей и комплектующих разнообразные меры поддержки и предоставляет значительные льготы, заявил заммэра по... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:10

2022-11-24T11:10

2022-11-24T11:10

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва оказывает столичным производителям автомобилей и комплектующих разнообразные меры поддержки и предоставляет значительные льготы, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, сегодня в Москве работает 12 предприятий автомобильной промышленности, на которых заняты около девяти тысяч человек. Так, один завод в этом году начал выпуск деталей для легковых и коммерческих автомобилей. Второй завод, подписавший с Москвой договор об аренде земли за один рубль в год, будет производить пожарную технику.Помимо прочего, компании автопрома могут локализовать производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", получить статус резидентов и пользоваться льготами. Для них до 2% снижается налог на прибыль, обнуляются налоги на землю, имущество и транспорт. В этом году к резидентам столичной ОЭЗ присоединился производитель электрогрузовиков "Электромобили Мануфэкчуринг рус". Накануне мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным запустили серийную сборку автомобилей на заводе "Москвич". Столичные власти также заключили с ПАО "КамАЗ" соглашение в области развития легкового автомобильного транспорта.

https://ria.ru/20210701/lgoty-1739433608.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва