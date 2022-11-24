https://ria.ru/20221124/lepestok-1833966563.html
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток"
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток" - РИА Новости, 24.11.2022
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток"
Украинские войска применили в Новой Каховке и близлежащих селах Херсонской области мины "Лепесток", в результате чего участились случаи подрыва местных жителей, РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:03
2022-11-24T15:03
2022-11-24T15:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска применили в Новой Каховке и близлежащих селах Херсонской области мины "Лепесток", в результате чего участились случаи подрыва местных жителей, сообщает администрация города."Во время недавнего обстрела ВСУ разбросали на территории Каховки и Новой Каховки противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". И в последнее время участились случаи подрыва местных жителей на этих минах", - говорится в сообщении.В связи с этим принято решение запретить населению выходить к берегу Днепра как в Новой Каховке, так и в прибрежных селах."Прогулки, рыбалка, пребывание на береговой линии населенных пунктов, расположенных вдоль Днепра, опасны для жизни. Запрещено находится на пляже возле Летнего театра и на городской набережной. Пренебрегая правилами безопасности, люди выходят к Днепру, наступают на них и гибнут. В лучшем случае получают травмы", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20221112/mina-1831022181.html
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
15:03 24.11.2022 (обновлено: 15:04 24.11.2022)
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток"
В Новой Каховке и ближайших селах ВСУ применили мины "Лепесток"