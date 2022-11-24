Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток" - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/lepestok-1833966563.html
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток"
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток" - РИА Новости, 24.11.2022
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток"
Украинские войска применили в Новой Каховке и близлежащих селах Херсонской области мины "Лепесток", в результате чего участились случаи подрыва местных жителей, РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:03
2022-11-24T15:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска применили в Новой Каховке и близлежащих селах Херсонской области мины "Лепесток", в результате чего участились случаи подрыва местных жителей, сообщает администрация города."Во время недавнего обстрела ВСУ разбросали на территории Каховки и Новой Каховки противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". И в последнее время участились случаи подрыва местных жителей на этих минах", - говорится в сообщении.В связи с этим принято решение запретить населению выходить к берегу Днепра как в Новой Каховке, так и в прибрежных селах."Прогулки, рыбалка, пребывание на береговой линии населенных пунктов, расположенных вдоль Днепра, опасны для жизни. Запрещено находится на пляже возле Летнего театра и на городской набережной. Пренебрегая правилами безопасности, люди выходят к Днепру, наступают на них и гибнут. В лучшем случае получают травмы", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20221112/mina-1831022181.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7ee297473cc428a8c49dcf9a7e8994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
15:03 24.11.2022 (обновлено: 15:04 24.11.2022)
 
В Херсонской области ВСУ применили мины "Лепесток"

В Новой Каховке и ближайших селах ВСУ применили мины "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска применили в Новой Каховке и близлежащих селах Херсонской области мины "Лепесток", в результате чего участились случаи подрыва местных жителей, сообщает администрация города.
"Во время недавнего обстрела ВСУ разбросали на территории Каховки и Новой Каховки противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". И в последнее время участились случаи подрыва местных жителей на этих минах", - говорится в сообщении.
В связи с этим принято решение запретить населению выходить к берегу Днепра как в Новой Каховке, так и в прибрежных селах.
"Прогулки, рыбалка, пребывание на береговой линии населенных пунктов, расположенных вдоль Днепра, опасны для жизни. Запрещено находится на пляже возле Летнего театра и на городской набережной. Пренебрегая правилами безопасности, люди выходят к Днепру, наступают на них и гибнут. В лучшем случае получают травмы", - подчеркнули в администрации.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 12:26Специальная военная операция на Украине
Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала