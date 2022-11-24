11:20 24.11.2022 (обновлено: 11:45 24.11.2022)
Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке
Денис Мацуев, Гайк Казазян и Александр Рамм выступят на концерте в Мариинке 24 ноября
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПианист Денис Мацуев во время выступления на концерте "И классика, и джаз", приуроченном к столетию российского джаза и Международному дню музыки, в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев, скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм выступят в четверг на концерте "Чайковский-гала" в Концертном зале Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
В первом отделении концерта прозвучит фортепианное трио ля минор "Памяти великого художника", созданное в память о друге, наставнике и непревзойденном интерпретаторе сочинений Чайковского – Николае Рубинштейне. Это сочинение играли в Московской консерватории в 1882 году в годовщину смерти ее основателя.
Во второй части в исполнении Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучит знаменитый Первый фортепианный концерт Чайковского.
Маэстро и коллектив Мариинского театра завершили московский фестиваль в "Зарядье", где музыка Чайковского составила основу симфонической программы, а первым концертом Гергиев и Мацуев открывали фестиваль.