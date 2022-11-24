https://ria.ru/20221124/kontsert-1833879480.html

Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке

Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке - РИА Новости, 24.11.2022

Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке

Пианист Денис Мацуев, скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм выступят в четверг на концерте "Чайковский-гала" в Концертном зале Мариинского театра,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:20

2022-11-24T11:20

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев, скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм выступят в четверг на концерте "Чайковский-гала" в Концертном зале Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.В первом отделении концерта прозвучит фортепианное трио ля минор "Памяти великого художника", созданное в память о друге, наставнике и непревзойденном интерпретаторе сочинений Чайковского – Николае Рубинштейне. Это сочинение играли в Московской консерватории в 1882 году в годовщину смерти ее основателя.Во второй части в исполнении Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучит знаменитый Первый фортепианный концерт Чайковского.Маэстро и коллектив Мариинского театра завершили московский фестиваль в "Зарядье", где музыка Чайковского составила основу симфонической программы, а первым концертом Гергиев и Мацуев открывали фестиваль.

https://ria.ru/20221123/muzyka-1833734040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, денис мацуев, валерий гергиев, мариинский театр, музыка