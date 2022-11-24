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Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221124/kontsert-1833879480.html
Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке
Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке - РИА Новости, 24.11.2022
Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке
Пианист Денис Мацуев, скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм выступят в четверг на концерте "Чайковский-гала" в Концертном зале Мариинского театра,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:20
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культура
новости культуры
денис мацуев
валерий гергиев
мариинский театр
музыка
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев, скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм выступят в четверг на концерте "Чайковский-гала" в Концертном зале Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.В первом отделении концерта прозвучит фортепианное трио ля минор "Памяти великого художника", созданное в память о друге, наставнике и непревзойденном интерпретаторе сочинений Чайковского – Николае Рубинштейне. Это сочинение играли в Московской консерватории в 1882 году в годовщину смерти ее основателя.Во второй части в исполнении Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучит знаменитый Первый фортепианный концерт Чайковского.Маэстро и коллектив Мариинского театра завершили московский фестиваль в "Зарядье", где музыка Чайковского составила основу симфонической программы, а первым концертом Гергиев и Мацуев открывали фестиваль.
https://ria.ru/20221123/muzyka-1833734040.html
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новости культуры, денис мацуев, валерий гергиев, мариинский театр, музыка
Культура, Новости культуры, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Музыка
11:20 24.11.2022 (обновлено: 11:45 24.11.2022)
 
Мацуев, Казазян и Рамм выступят на концерте "Чайковский-гала" в Мариинке

Денис Мацуев, Гайк Казазян и Александр Рамм выступят на концерте в Мариинке 24 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПианист Денис Мацуев во время выступления на концерте "И классика, и джаз", приуроченном к столетию российского джаза и Международному дню музыки, в Государственном Кремлевском дворце
Пианист Денис Мацуев во время выступления на концерте И классика, и джаз, приуроченном к столетию российского джаза и Международному дню музыки, в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев, скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм выступят в четверг на концерте "Чайковский-гала" в Концертном зале Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
В первом отделении концерта прозвучит фортепианное трио ля минор "Памяти великого художника", созданное в память о друге, наставнике и непревзойденном интерпретаторе сочинений Чайковского – Николае Рубинштейне. Это сочинение играли в Московской консерватории в 1882 году в годовщину смерти ее основателя.
Во второй части в исполнении Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучит знаменитый Первый фортепианный концерт Чайковского.
Маэстро и коллектив Мариинского театра завершили московский фестиваль в "Зарядье", где музыка Чайковского составила основу симфонической программы, а первым концертом Гергиев и Мацуев открывали фестиваль.
Композитор, пианист, педагог, профессор Московской консерватории Александр Чайковский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 18:49Культура
В Москве пройдет фестиваль камерной музыки "Пять вечеров"
 
КультураНовости культурыДенис МацуевВалерий ГергиевМариинский театрМузыка
 
 
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