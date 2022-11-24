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В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот - РИА Новости, 24.11.2022
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В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот
В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот - РИА Новости, 24.11.2022
В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот
Контейнерооборот в портах Китая стабильно рос в период с января по октябрь 2022 года, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:24
2022-11-24T14:24
россия-китай: главное
китай
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Контейнерооборот в портах Китая стабильно рос в период с января по октябрь 2022 года, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР.За отчетный период в портах страны было обработано около 240 миллионов стандартных контейнеров (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4% больше, чем годом ранее, сообщили в ведомстве.Темпы роста показателя в годовом исчислении оказались такими же, как за первые три квартала этого года.В январе-октябре 2022 года грузооборот в портах Китая вырос на 0,5% в годовом выражении до 12,93 миллиарда тонн. Напомним, что по итогам первых трех кварталов текущего года этот показатель вырос на 0,1% в годовом исчислении.
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китай, цены на нефть, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Цены на нефть, Экономика
14:24 24.11.2022
 

В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот

© AP Photo / Eugene HoshikoРабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Контейнерооборот в портах Китая стабильно рос в период с января по октябрь 2022 года, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР.
За отчетный период в портах страны было обработано около 240 миллионов стандартных контейнеров (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4% больше, чем годом ранее, сообщили в ведомстве.
Темпы роста показателя в годовом исчислении оказались такими же, как за первые три квартала этого года.
В январе-октябре 2022 года грузооборот в портах Китая вырос на 0,5% в годовом выражении до 12,93 миллиарда тонн. Напомним, что по итогам первых трех кварталов текущего года этот показатель вырос на 0,1% в годовом исчислении.
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:04Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЦены на нефтьЭкономика
 
 
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