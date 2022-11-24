https://ria.ru/20221124/konteynerooborot-1833943844.html

В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот

В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот - РИА Новости, 24.11.2022

В портах Китая за 10 месяцев 2022 года вырос контейнерооборот

Контейнерооборот в портах Китая стабильно рос в период с января по октябрь 2022 года, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:24

2022-11-24T14:24

2022-11-24T14:24

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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Контейнерооборот в портах Китая стабильно рос в период с января по октябрь 2022 года, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР.За отчетный период в портах страны было обработано около 240 миллионов стандартных контейнеров (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4% больше, чем годом ранее, сообщили в ведомстве.Темпы роста показателя в годовом исчислении оказались такими же, как за первые три квартала этого года.В январе-октябре 2022 года грузооборот в портах Китая вырос на 0,5% в годовом выражении до 12,93 миллиарда тонн. Напомним, что по итогам первых трех кварталов текущего года этот показатель вырос на 0,1% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20220926/servis-1819542413.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, цены на нефть, экономика