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Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html
Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива
Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива - РИА Новости, 24.11.2022
Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива
Владимир Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:12
2022-11-24T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
илья кива
украина
донбасс
россия
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива."Как сообщил источник из офиса президента, Зеленский запросил у Вашингтона срочно предоставить для ВСУ химическое оружие, которое он собирается использовать на Донбассе. У киевского режима паника, и они могут не ограничится терактом на Запорожской АЭС", - написал Кива в своем Telegram-канале.В конце августа Минобороны РФ сообщило, что Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, по данным ведомства, Украина в конце июля применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области.Как ранее говорил постпред РФ при организации Александр Шульгин, российская сторона также привлекала внимание ОЗХО к рискам химических провокаций в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, где находится 30 химических предприятий.
https://ria.ru/20221115/lavra-1831516549.html
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833546227.html
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в мире, владимир зеленский, илья кива, украина, донбасс, россия, организация по запрещению химического оружия, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Илья Кива, Украина, Донбасс, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
12:12 24.11.2022
 
Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский попросил у США химоружие для применения в Донбассе

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
"Как сообщил источник из офиса президента, Зеленский запросил у Вашингтона срочно предоставить для ВСУ химическое оружие, которое он собирается использовать на Донбассе. У киевского режима паника, и они могут не ограничится терактом на Запорожской АЭС", - написал Кива в своем Telegram-канале.
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В конце августа Минобороны РФ сообщило, что Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, по данным ведомства, Украина в конце июля применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области.
Как ранее говорил постпред РФ при организации Александр Шульгин, российская сторона также привлекала внимание ОЗХО к рискам химических провокаций в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, где находится 30 химических предприятий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийИлья КиваУкраинаДонбассРоссияОрганизация по запрещению химического оружияВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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