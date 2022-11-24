https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html

Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива

Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива - РИА Новости, 24.11.2022

Зеленский попросил у США химоружие, заявил экс-депутат Кива

Владимир Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:12

2022-11-24T12:12

2022-11-24T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

илья кива

украина

донбасс

россия

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива."Как сообщил источник из офиса президента, Зеленский запросил у Вашингтона срочно предоставить для ВСУ химическое оружие, которое он собирается использовать на Донбассе. У киевского режима паника, и они могут не ограничится терактом на Запорожской АЭС", - написал Кива в своем Telegram-канале.В конце августа Минобороны РФ сообщило, что Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, по данным ведомства, Украина в конце июля применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области.Как ранее говорил постпред РФ при организации Александр Шульгин, российская сторона также привлекала внимание ОЗХО к рискам химических провокаций в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, где находится 30 химических предприятий.

https://ria.ru/20221115/lavra-1831516549.html

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833546227.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, илья кива, украина, донбасс, россия, организация по запрещению химического оружия, верховная рада украины, вооруженные силы украины