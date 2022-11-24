СБУ задержала владельца станции катеров, на которых вывозили херсонцев
СБУ задержала владельца станции катеров, на которых переправляли людей на левобережье
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
"Служба безопасности разоблачила еще одного пособника оккупантов во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам бежать от контрнаступления сил обороны на южном направлении. Для этого он добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждый из которых рассчитано на 30 пассажирских мест", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело по статье "пособничество государству-агрессору". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.