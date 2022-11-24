https://ria.ru/20221124/kherson-1833900322.html

СБУ задержала владельца станции катеров, на которых вывозили херсонцев

СБУ задержала владельца станции катеров, на которых вывозили херсонцев - РИА Новости, 24.11.2022

СБУ задержала владельца станции катеров, на которых вывозили херсонцев

Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:38

2022-11-24T12:38

2022-11-24T12:38

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации."Служба безопасности разоблачила еще одного пособника оккупантов во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам бежать от контрнаступления сил обороны на южном направлении. Для этого он добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждый из которых рассчитано на 30 пассажирских мест", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело по статье "пособничество государству-агрессору". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221121/kherson-1833001017.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, херсон, россия, ситуация в днр и лнр