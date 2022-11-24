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Россия предложила расширить отчетность по КБТО - РИА Новости, 24.11.2022
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Россия предложила расширить отчетность по КБТО
Россия предложила расширить отчетность по КБТО - РИА Новости, 24.11.2022
Россия предложила расширить отчетность по КБТО
Россия предлагает включить в отчетность в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия информацию о военно-биологической деятельности... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:51
2022-11-24T11:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
политика
войска рхбз
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия предлагает включить в отчетность в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия информацию о военно-биологической деятельности стран-участниц конвенции, чтобы поспособствовать укреплению доверия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Обзорная конференция государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря."Очевидна также необходимость совершенствования осуществляемых в рамках КБТО мер укрепления доверия. Россия предлагает включить в имеющиеся формы отчетности информацию о военно-биологической деятельности государств-участников за рубежом с целью снятия вопросов в отношении такой активности. Будем совместно единомышленниками работать над продвижением данной инициативы", - сказал Рябков на брифинге.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, политика, войска рхбз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Россия, Политика, Войска РХБЗ
11:51 24.11.2022
 
Россия предложила расширить отчетность по КБТО

Россия предложила включить в отчетность по КБТО данные о военно-биологической деятельности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия предлагает включить в отчетность в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия информацию о военно-биологической деятельности стран-участниц конвенции, чтобы поспособствовать укреплению доверия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обзорная конференция государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.
"Очевидна также необходимость совершенствования осуществляемых в рамках КБТО мер укрепления доверия. Россия предлагает включить в имеющиеся формы отчетности информацию о военно-биологической деятельности государств-участников за рубежом с целью снятия вопросов в отношении такой активности. Будем совместно единомышленниками работать над продвижением данной инициативы", - сказал Рябков на брифинге.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 23:11
Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРоссияПолитикаВойска РХБЗ
 
 
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