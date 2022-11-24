https://ria.ru/20221124/kbto-1833882019.html

Россия предложила расширить отчетность по КБТО

Россия предложила расширить отчетность по КБТО - РИА Новости, 24.11.2022

Россия предложила расширить отчетность по КБТО

Россия предлагает включить в отчетность в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия информацию о военно-биологической деятельности... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:51

2022-11-24T11:51

2022-11-24T11:51

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

россия

политика

войска рхбз

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия предлагает включить в отчетность в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия информацию о военно-биологической деятельности стран-участниц конвенции, чтобы поспособствовать укреплению доверия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Обзорная конференция государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря."Очевидна также необходимость совершенствования осуществляемых в рамках КБТО мер укрепления доверия. Россия предлагает включить в имеющиеся формы отчетности информацию о военно-биологической деятельности государств-участников за рубежом с целью снятия вопросов в отношении такой активности. Будем совместно единомышленниками работать над продвижением данной инициативы", - сказал Рябков на брифинге.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221018/biooruzhie-1825002076.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, политика, войска рхбз