https://ria.ru/20221124/kbto-1833882019.html
Россия предложила расширить отчетность по КБТО
Россия предложила расширить отчетность по КБТО - РИА Новости, 24.11.2022
Россия предложила расширить отчетность по КБТО
Россия предлагает включить в отчетность в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия информацию о военно-биологической деятельности... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:51
2022-11-24T11:51
2022-11-24T11:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
политика
войска рхбз
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия предлагает включить в отчетность в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия информацию о военно-биологической деятельности стран-участниц конвенции, чтобы поспособствовать укреплению доверия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Обзорная конференция государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря."Очевидна также необходимость совершенствования осуществляемых в рамках КБТО мер укрепления доверия. Россия предлагает включить в имеющиеся формы отчетности информацию о военно-биологической деятельности государств-участников за рубежом с целью снятия вопросов в отношении такой активности. Будем совместно единомышленниками работать над продвижением данной инициативы", - сказал Рябков на брифинге.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221018/biooruzhie-1825002076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, политика, войска рхбз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Россия, Политика, Войска РХБЗ
Россия предложила расширить отчетность по КБТО
Россия предложила включить в отчетность по КБТО данные о военно-биологической деятельности