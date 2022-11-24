https://ria.ru/20221124/katalog-1834009038.html

МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки

МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки - РИА Новости, 24.11.2022

МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки

ПАО "МТС" представила первую цифровую платформу "Национальная школа чувашской вышивки", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:15

2022-11-24T17:15

2022-11-24T17:15

мтс

чувашская республика (чувашия)

россия

культура

технологии

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ПАО "МТС" представила первую цифровую платформу "Национальная школа чувашской вышивки", сообщает пресс-служба компании.Проект реализован в сотрудничестве с Чувашским национальным музеем для сохранения и преумножения культурного наследия региона и является одним из крупнейших цифровых каталогов традиционной вышивки в России. Сайт станет основной цифровой площадкой для демонстрации подлинников вышитой коллекции Национального музея, будет дополняться цифровыми копиями предметов с чувашской вышивкой из других российских музеев.На платформе доступны видеоматериалы, имеется возможность проводить интерактивные занятия для тех, кто хочет научиться мастерству чувашской вышивки."По данным Big Data МТС, в России в этом году значительно вырос спрос на внутренний туризм, и Чувашия – не исключение. Наша геоаналитическая платформа GeoEffect зафиксировала повышение интереса к региону. К примеру, на День республики Чувашию посетили туристы не только из центра России и ближайших регионов, но даже из Владивостока. Многих привлекает самобытная национальная культура. Рада, что нам удалось внести свой вклад в сохранение наследия чувашского народа и привлечение туристов", — приводится в сообщении комментарий директора МТС в Чувашской Республике Нины Красновой.

https://ria.ru/20221115/mts-1831498257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мтс, чувашская республика (чувашия), россия, культура, технологии