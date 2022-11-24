МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТСМТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ПАО "МТС" представила первую цифровую платформу "Национальная школа чувашской вышивки", сообщает пресс-служба компании.
Проект реализован в сотрудничестве с Чувашским национальным музеем для сохранения и преумножения культурного наследия региона и является одним из крупнейших цифровых каталогов традиционной вышивки в России. Сайт станет основной цифровой площадкой для демонстрации подлинников вышитой коллекции Национального музея, будет дополняться цифровыми копиями предметов с чувашской вышивкой из других российских музеев.
© Фото : предоставлено пресс-службой МТСМТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
1 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
© Фото : предоставлено пресс-службой МТСМТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
2 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
© Фото : предоставлено пресс-службой МТСМТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
3 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
© Фото : предоставлено пресс-службой МТСМТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
4 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
© Фото : предоставлено пресс-службой МТСМТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
5 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
1 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
2 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
3 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
4 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
5 из 5
МТС представила интерактивный цифровой каталог чувашской вышивки
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
"На данный момент на платформе чувашскаявышивка.рф оцифровано около 40 изделий и элементов одежды, включающих национальную чувашскую вышивку и хранящихся в фондах Национального музея. К каждому экспонату даны подробные комментарии. Также здесь можно познакомиться с оцифрованными традиционными элементами вышивки: пятью вариантами швов с подробными схемами и символами, составляющими основу чувашской вышивки и изображающими солнце, огонь, землю, квадрат, крест, мировое дерево и мировую гору", - говорится в сообщении.
На платформе доступны видеоматериалы, имеется возможность проводить интерактивные занятия для тех, кто хочет научиться мастерству чувашской вышивки.
"По данным Big Data МТС, в России в этом году значительно вырос спрос на внутренний туризм, и Чувашия – не исключение. Наша геоаналитическая платформа GeoEffect зафиксировала повышение интереса к региону. К примеру, на День республики Чувашию посетили туристы не только из центра России и ближайших регионов, но даже из Владивостока. Многих привлекает самобытная национальная культура. Рада, что нам удалось внести свой вклад в сохранение наследия чувашского народа и привлечение туристов", — приводится в сообщении комментарий директора МТС в Чувашской Республике Нины Красновой.
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