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МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова - РИА Новости, 24.11.2022
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МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова - РИА Новости, 24.11.2022
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:23
2022-11-24T15:48
андрей караулов
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных.Караулов ранее рассказал РИА Новости, что находится на лечении в Дубае. Журналист планировал вернуться в Россию после операции на сердце.В начале ноября Караулов сообщил, что в его доме провели обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Журналист отмечал, что у него в деле статус свидетеля.По делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестованы коммерческий директор компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
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андрей караулов, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Андрей Караулов, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:23 24.11.2022 (обновлено: 15:48 24.11.2022)
 
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАндрей Караулов
Андрей Караулов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Андрей Караулов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", — указано в реестре.

Караулов ранее рассказал РИА Новости, что находится на лечении в Дубае. Журналист планировал вернуться в Россию после операции на сердце.
В начале ноября Караулов сообщил, что в его доме провели обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Журналист отмечал, что у него в деле статус свидетеля.
По делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестованы коммерческий директор компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
Сооснователь проекта Диссернет Андрей Заякин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 13:38
Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов
 
Андрей КарауловРоссияПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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