https://ria.ru/20221124/karaulov-1833870506.html

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова - РИА Новости, 24.11.2022

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:23

2022-11-24T11:23

2022-11-24T15:48

андрей караулов

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных.Караулов ранее рассказал РИА Новости, что находится на лечении в Дубае. Журналист планировал вернуться в Россию после операции на сердце.В начале ноября Караулов сообщил, что в его доме провели обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Журналист отмечал, что у него в деле статус свидетеля.По делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестованы коммерческий директор компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

https://ria.ru/20221115/zayakin-1831607799.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей караулов, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)