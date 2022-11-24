https://ria.ru/20221124/karaulov-1833870506.html
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова - РИА Новости, 24.11.2022
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:23
2022-11-24T11:23
2022-11-24T15:48
андрей караулов
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных.Караулов ранее рассказал РИА Новости, что находится на лечении в Дубае. Журналист планировал вернуться в Россию после операции на сердце.В начале ноября Караулов сообщил, что в его доме провели обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Журналист отмечал, что у него в деле статус свидетеля.По делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестованы коммерческий директор компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
https://ria.ru/20221115/zayakin-1831607799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей караулов, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Андрей Караулов, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:23 24.11.2022 (обновлено: 15:48 24.11.2022)
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса