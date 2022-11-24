Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Вологодское законодательное собрание будет поддерживать инициативы молодежного парламента региона, заявил спикер областного парламента Андрей Луценко.
"Молодежный парламент - это кадровый резерв для региона, площадка для взлёта, мы всегда будем вас поддерживать в ваших инициативах. Вы самая активная, деятельная и креативная часть нашей молодежи, ваша работа тому подтверждение. На прошедших муниципальных выборах вы показали стопроцентный результат - все 18 кандидатов из числа молодых парламентариев одержали победу. Такого показателя нет ни у одного объединения области. Активное участие вы приняли в разработке федерального закона о молодежной политике, ваши предложения утверждены на самом высоком уровне", -сказал Луценко, обращаясь к участникам прошедшего в четверг в Череповце шестого заседания Молодежного парламента области.
В пресс-службе областного законодательного собрания отметили, что молодежный парламент Череповца является одним из лидеров по разработке инициатив и социальных проектов, работе с законодательством в сфере молодежной политики. Сейчас парламентское движение объединяет более 1200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.