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Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента

Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента - РИА Новости, 24.11.2022

Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента

Вологодское законодательное собрание будет поддерживать инициативы молодежного парламента региона, заявил спикер областного парламента Андрей Луценко. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:28

2022-11-24T19:28

2022-11-24T19:28

вологодская область

андрей луценко

череповец

политика

законодательное собрание вологодской области

вологодская область

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ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Вологодское законодательное собрание будет поддерживать инициативы молодежного парламента региона, заявил спикер областного парламента Андрей Луценко."Молодежный парламент - это кадровый резерв для региона, площадка для взлёта, мы всегда будем вас поддерживать в ваших инициативах. Вы самая активная, деятельная и креативная часть нашей молодежи, ваша работа тому подтверждение. На прошедших муниципальных выборах вы показали стопроцентный результат - все 18 кандидатов из числа молодых парламентариев одержали победу. Такого показателя нет ни у одного объединения области. Активное участие вы приняли в разработке федерального закона о молодежной политике, ваши предложения утверждены на самом высоком уровне", -сказал Луценко, обращаясь к участникам прошедшего в четверг в Череповце шестого заседания Молодежного парламента области.В пресс-службе областного законодательного собрания отметили, что молодежный парламент Череповца является одним из лидеров по разработке инициатив и социальных проектов, работе с законодательством в сфере молодежной политики. Сейчас парламентское движение объединяет более 1200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

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Алёна Пава

андрей луценко, череповец, политика, законодательное собрание вологодской области, вологодская область