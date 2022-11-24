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Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента - РИА Новости, 24.11.2022
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Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента
Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента - РИА Новости, 24.11.2022
Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента
Вологодское законодательное собрание будет поддерживать инициативы молодежного парламента региона, заявил спикер областного парламента Андрей Луценко. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:28
2022-11-24T19:28
вологодская область
андрей луценко
череповец
политика
законодательное собрание вологодской области
вологодская область
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ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Вологодское законодательное собрание будет поддерживать инициативы молодежного парламента региона, заявил спикер областного парламента Андрей Луценко."Молодежный парламент - это кадровый резерв для региона, площадка для взлёта, мы всегда будем вас поддерживать в ваших инициативах. Вы самая активная, деятельная и креативная часть нашей молодежи, ваша работа тому подтверждение. На прошедших муниципальных выборах вы показали стопроцентный результат - все 18 кандидатов из числа молодых парламентариев одержали победу. Такого показателя нет ни у одного объединения области. Активное участие вы приняли в разработке федерального закона о молодежной политике, ваши предложения утверждены на самом высоком уровне", -сказал Луценко, обращаясь к участникам прошедшего в четверг в Череповце шестого заседания Молодежного парламента области.В пресс-службе областного законодательного собрания отметили, что молодежный парламент Череповца является одним из лидеров по разработке инициатив и социальных проектов, работе с законодательством в сфере молодежной политики. Сейчас парламентское движение объединяет более 1200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
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андрей луценко, череповец, политика, законодательное собрание вологодской области, вологодская область
Вологодская область, Андрей Луценко, Череповец, Политика, Законодательное Собрание Вологодской области, Вологодская область
19:28 24.11.2022
 

Луценко: Вологодское ЗАКС поддержит инициативы молодежного парламента

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Вологодское законодательное собрание будет поддерживать инициативы молодежного парламента региона, заявил спикер областного парламента Андрей Луценко.
"Молодежный парламент - это кадровый резерв для региона, площадка для взлёта, мы всегда будем вас поддерживать в ваших инициативах. Вы самая активная, деятельная и креативная часть нашей молодежи, ваша работа тому подтверждение. На прошедших муниципальных выборах вы показали стопроцентный результат - все 18 кандидатов из числа молодых парламентариев одержали победу. Такого показателя нет ни у одного объединения области. Активное участие вы приняли в разработке федерального закона о молодежной политике, ваши предложения утверждены на самом высоком уровне", -сказал Луценко, обращаясь к участникам прошедшего в четверг в Череповце шестого заседания Молодежного парламента области.
В пресс-службе областного законодательного собрания отметили, что молодежный парламент Череповца является одним из лидеров по разработке инициатив и социальных проектов, работе с законодательством в сфере молодежной политики. Сейчас парламентское движение объединяет более 1200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
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Вологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецПолитикаЗаконодательное Собрание Вологодской областиВологодская область
 
 
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