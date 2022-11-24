https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины
Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины
Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T02:22
2022-11-24T02:22
2022-11-24T05:52
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу на Москвой, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя."Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", – сказал Небензя.По его словам, подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей спецоперации, и она будет реализовываться военными методами, "пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили" Москву начать СВО."Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов", – отметил дипломат.
https://ria.ru/20221124/nebenzya-1833813171.html
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василий небензя, россия, украина, киев, оон
Василий Небензя, Россия, Украина, Киев, ООН
02:22 24.11.2022 (обновлено: 05:52 24.11.2022)
Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины
Небензя: Россия поражает инфраструктуру Украины в ответ на накачку страны западным оружием
ООН, 24 ноя – РИА Новости. Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу на Москвой, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", – сказал Небензя.
По его словам, подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей спецоперации, и она будет реализовываться военными методами, "пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили" Москву начать СВО.
"Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов", – отметил дипломат.