https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины

Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины - РИА Новости, 24.11.2022

Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины

Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу на... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T02:22

2022-11-24T02:22

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василий небензя

россия

украина

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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу на Москвой, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя."Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", – сказал Небензя.По его словам, подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей спецоперации, и она будет реализовываться военными методами, "пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили" Москву начать СВО."Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов", – отметил дипломат.

https://ria.ru/20221124/nebenzya-1833813171.html

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украина

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василий небензя, россия, украина, киев, оон