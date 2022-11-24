https://ria.ru/20221124/inflyatsiya-1833978169.html
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян - РИА Новости, 24.11.2022
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:37
2022-11-24T15:37
2022-11-24T15:37
экономика
центральный банк рф (цб рф)
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ."В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне значений апреля – октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 процентного пункта к октябрю)", - сказано в документе. Последний раз инфляционные ожидания россиян снижались в июле 2022 года, а затем три месяца подряд увеличивались.В ноябре, как и в предыдущие месяцы, направление для изменения показателя определялось респондентами без сбережений, подчеркивает регулятор. Медиана ожидаемой инфляции в этой группе в ноябре значительно снизилась – на 1,4 процентного пункта, до 13,4%.При этом у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания оставались практически неизменными третий месяц подряд на уровне 10,5%.По оценкам Банка России, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежнокредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833870612.html
https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833777539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), фонд "общественное мнение"
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Фонд "Общественное мнение"
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян на год вперед впервые с июля
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ
.
"В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне значений апреля – октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 процентного пункта к октябрю)", - сказано в документе. Последний раз инфляционные ожидания россиян снижались в июле 2022 года, а затем три месяца подряд увеличивались.
В ноябре, как и в предыдущие месяцы, направление для изменения показателя определялось респондентами без сбережений, подчеркивает регулятор. Медиана ожидаемой инфляции в этой группе в ноябре значительно снизилась – на 1,4 процентного пункта, до 13,4%.
При этом у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания оставались практически неизменными третий месяц подряд на уровне 10,5%.
"Долгосрочные инфляционные ожидания в ноябре немного снизились. Доля респондентов, считающих, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 50% (-2 процентных пункта к сентябрю, в октябре вопрос не задавался). На горизонте пяти лет респонденты ожидают дальнейшего замедления инфляции, медиана пятилетних инфляционных ожиданий в ноябре составила 10,8%", - говорится в комментарии ЦБ по итогам опроса ООО "инФОМ".
По оценкам Банка России, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежнокредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.