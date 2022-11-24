Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/inflyatsiya-1833978169.html
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян - РИА Новости, 24.11.2022
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:37
2022-11-24T15:37
экономика
центральный банк рф (цб рф)
фонд "общественное мнение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_85ae5d90985a1813adacdf61c40af6f0.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ."В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне значений апреля – октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 процентного пункта к октябрю)", - сказано в документе. Последний раз инфляционные ожидания россиян снижались в июле 2022 года, а затем три месяца подряд увеличивались.В ноябре, как и в предыдущие месяцы, направление для изменения показателя определялось респондентами без сбережений, подчеркивает регулятор. Медиана ожидаемой инфляции в этой группе в ноябре значительно снизилась – на 1,4 процентного пункта, до 13,4%.При этом у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания оставались практически неизменными третий месяц подряд на уровне 10,5%.По оценкам Банка России, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежнокредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833870612.html
https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833777539.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_233:0:2900:2000_1920x0_80_0_0_86874441139787337915dac6cbc83530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), фонд "общественное мнение"
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Фонд "Общественное мнение"
15:37 24.11.2022
 
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян на год вперед впервые с июля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Центробанка
Здание Центробанка - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Центробанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ.
"В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне значений апреля – октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 процентного пункта к октябрю)", - сказано в документе. Последний раз инфляционные ожидания россиян снижались в июле 2022 года, а затем три месяца подряд увеличивались.
Депутаты на заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 11:23
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023-2025 годы
В ноябре, как и в предыдущие месяцы, направление для изменения показателя определялось респондентами без сбережений, подчеркивает регулятор. Медиана ожидаемой инфляции в этой группе в ноябре значительно снизилась – на 1,4 процентного пункта, до 13,4%.
При этом у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания оставались практически неизменными третий месяц подряд на уровне 10,5%.

"Долгосрочные инфляционные ожидания в ноябре немного снизились. Доля респондентов, считающих, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 50% (-2 процентных пункта к сентябрю, в октябре вопрос не задавался). На горизонте пяти лет респонденты ожидают дальнейшего замедления инфляции, медиана пятилетних инфляционных ожиданий в ноябре составила 10,8%", - говорится в комментарии ЦБ по итогам опроса ООО "инФОМ".

По оценкам Банка России, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежнокредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 19:46
В России замедлилась годовая инфляция
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Фонд "Общественное мнение"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала