https://ria.ru/20221124/inflyatsiya-1833978169.html

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян - РИА Новости, 24.11.2022

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:37

2022-11-24T15:37

2022-11-24T15:37

экономика

центральный банк рф (цб рф)

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре после трех месяцев роста снизились, до 12,2% с октябрьских 12,8%, говорится в материалах ЦБ."В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне значений апреля – октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 процентного пункта к октябрю)", - сказано в документе. Последний раз инфляционные ожидания россиян снижались в июле 2022 года, а затем три месяца подряд увеличивались.В ноябре, как и в предыдущие месяцы, направление для изменения показателя определялось респондентами без сбережений, подчеркивает регулятор. Медиана ожидаемой инфляции в этой группе в ноябре значительно снизилась – на 1,4 процентного пункта, до 13,4%.При этом у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания оставались практически неизменными третий месяц подряд на уровне 10,5%.По оценкам Банка России, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежнокредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833870612.html

https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833777539.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), фонд "общественное мнение"