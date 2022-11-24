В Германии из-за холода выросло потребление газа, сообщил регулятор
Федеральное сетевое агентство ФРГ: потребление газа выросло почти на треть из-за холода
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Потребление газа в Германии на 46-й календарной неделе выросло почти на треть по сравнению с предыдущей неделей на фоне снижения температуры, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
После аномально тёплых дней в октябре и первой половине ноября к двадцатым числам текущего месяца в Германии на вступило похолодание. Так, например, в Берлине в самые тёплые дни температура воздуха прогревалась до плюс 14, а с 18 ноября она начала опускаться - днём до нуля, а в вечерние часы до минус трех.
"Потребление газа на 46-й календарной неделе было ниже среднего потребления за последние четыре года, но увеличилось почти на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Температура была на 0,7 градуса холоднее, чем в предыдущие годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть газохранилищ страны преимущественно заполнены. "Общий уровень газа в хранилищах Германии составляет 99,26%. Уровень в хранилище в Редене составляет 93,77%", - уточняет регулятор.
В ведомстве добавили, что оптовые цены на газ сильно колеблются и недавно вновь выросли. Компании и частные потребители должны готовиться к значительному повышению уровня цен, предупредил регулятор.
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Отмечается также, что в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе между Великобританией и Бельгией в период с 15 ноября по 29 ноября 2022 года наблюдается изменение бельгийского импорта газа. По оценке Федерального сетевого агентства, ремонтные работы не окажут негативного влияния на безопасность поставок газа в Германию, поскольку они будут компенсированы другими источниками.
Регулятор вновь подчеркнул важность экономного потребления газа.